Torna oggi pomeriggio su Canale 5 Verissimo, con Silvia Toffanin: le anticipazioni della nuova stagione e, come sempre, ospiti e interviste interessanti.

Emozioni, storie di vita vissuta, sorrisi e lacrime di commozione: è quello che ci attende a partire da oggi, quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Verissimo. Una puntata importante, che segna l’inizio di una rinascita, dopo l’improvviso stop dovuto al lockdown. Silvia Toffanin, conduttrice del programma da ormai molti anni, è pronta a regalarci ancora tante emozioni attraverso le sue interviste a personaggi del mondo della tv, dello sport, della musica, del cinema, italiani e stranieri. Scopriremo anche quest’anno dettagli inediti della vita personale di tanti volti noti che, ne siamo certi, Silvia sarà capace di mettere a proprio agio e far aprire al pubblico più di quanto abbiano mai fatto finora.

Verissimo, le anticipazioni della prima puntata: gli ospiti in programma

Per questo debutto sono attesi ospiti molto interessanti, le cui storie hanno sempre affascinato e incuriosito: prevista la presenza di Lapo Elkan, che rivelerà in esclusiva dettagli sconosciuti del suo turbolento passato. Non poteva mancare un personaggio che, purtroppo, il dramma del Coronavirus lo ha vissuto sulla propria pelle e che, a causa di questa malattia ha perso la propria madre: stiamo parlando di Piero Chiambretti, in procinto di tornare in tv con Tiki Taka su Italia 1. Ci sarà anche Alfonso Signorini, che si appresta a condurre la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal prossimo lunedì 14 settembre, salvo imprevisti. Avremo inoltre Alessia Marcuzzi in collegamento dalla Sardegna, dove si stanno registrando le puntate di Temptation Island, e Giorgia Palmas, ormai giunta agli sgoccioli della sua gravidanza, ed Elisabetta Gregoraci, prossima ad entrare nella casa del Gf Vip.

Una prima puntata da urlo quella che ci aspetta oggi pomeriggio con Verissimo, alle 16:30 su Canale 5. Buon divertimento!