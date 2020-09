Chi vuol essere milionario, Antonella Alemanni sta per leggere la domanda da un milione, conosciamo meglio la nota concorrente!

Chi vuol essere milionario, il quiz televisivo è tornato in onda questo Giovedì 10 Settembre su Canale 5 in prima serata dopo la sospensione della messa in onda del programma a Marzo, causa Coronavirus. Il conduttore Gerry Scotti ha fatto il suo ritorno sugli schermi televisivi e negli studi Mediaset in prima serata con il noto programma. E pare sia tornato col botto! Il format del cult televisivo prevede la partecipazione di concorrenti pronti a mettersi in gioco per fare condurre la propria scalata verso il milione. Ed in queste ultime ore non si fa altro che parlare della concorrente che lo scorso Giovedì 10 Settembre ha acceso la serata negli studi televisivi Mediaset grazie alla sua simpatia ed alla sua strabiliante bravura. Stiamo parlando di lei, Antonella Alemanni. Conosciamola Meglio!

Chi vuol essere milionario, chi è Antonella Alemanni: la concorrente che sta per leggere la domanda da 1 milione

Alcune informazioni sulla nota concorrente ce le ha fornite direttamente il quotidiano, La Provincia di Sondrio. Di origini lombarde, 32 anni, ne compirà 33 il prossimo dicembre. Di Talamona precisamente, comune della provincia di Sondrio in Lombardia, Antonella Alemanni ha conseguito il diploma come tecnico chimico e biologico ed è oggi un tecnico di laboratorio. Al quotidiano per cui si racconta, fa sapere che le piacerebbe tanto vivere in una casa ricca di libri, la sua passione è quella di scrivere poesie; infatti come lei stessa dice: “Nella vita sono volontaria in biblioteca, un posto che mi piace, e mi piacerebbe in futuro fare un mestiere legato ai libri, alla scrittura, al cinema”. Al momento la giovane ha riscosso una grande visibilità come concorrente a Chi vuol essere milionario, programma condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5, dove ha condotto egregiamente la sua scalata verso il milione.

Antonella infatti è giunta alla nona domanda del quiz, e al quotidiano fa sapere:

“Nel programma volevo mettermi alla prova e vedere come sarebbe stato giocare dal vivo anziché da casa” – e dobbiamo ammettere che fino ad ora ha superato alla grande la prova a cui si era sottoposta! Lo stesso Gerry Scotti infatti di lei dice :“È uno dei personaggi più forti della storia di “Chi vuole essere milionario“ ma non solo Zio Gerry, anche dai social arrivano pronostici da parte del pubblico e qualche utente tramite Twitter dice la sua: “Per me Antonella vince il milione”. Non ci resta quindi che attendere il prossimo Giovedi 17 Settembre per scoprire le sorti della nostra concorrente che si appresterà a leggere la fatidica domanda da 1 milione. Noi nel frattempo le facciamo un grosso in bocca al lupo.

