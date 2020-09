Claudio Golinelli, spiacevole episodio per il bassista di Vasco Rossi: è stato costretto ad interrompere il concerto.

Il musicista di Vasco Rossi, Claudio Golinelli, chiamato dai fan “Il Gallo”, è stato colpito da un brutto episodio, che ha causato l’interruzione del concerto. Claudio ha iniziato a suonare la batteria quando aveva appena 8 anni, poi ha frequentato il conservatorio e quattro anni dopo è partito per Londra. Ha suonato il basso elettrico in tantissime band. Dopo le prime esperienze professionali che gli hanno dato una fama importante, nel 1980 inizia la collaborazione con Vasco Rossi e da quel momento non lascia più il noto cantante. Mentre dal 1984 entra a far parte stabilmente della Steve Rogers Band, il gruppo che accompagna Vasco in tournée. Da poco è arrivata la spiacevole notizia, il bassista è stato raggiunto da una gazzella dei carabinieri a Priverno, in provincia di Latina, dove si stava preparando per aprire il festival rock insieme ad altri musicisti che erano già sul palco. Infatti, i militari lo hanno informato che era atteso d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Vediamo insieme cos’è successo a Claudio Golinelli.

Una volta giunto in ospedale, l’uomo è stato operato nella notte dall’equipe di chirurghi. Claudio Golinelli è stato sottoposto ad un delicato intervento di fegato. Molti sono stati i messaggi di auguri da parte dei fan della band di Vasco Rossi, che attendono impazienti aggiornamenti sulle condizione del bassista. Claudio già in passato aveva avuto problemi di salute, in particolare nel 2018 quando fu costretto ad abbandonare il tour Vasco Non Stop Live a causa di un malore improvviso. In quell’occasione era stato trasportato in ospedale ad Udine e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Per questo motivo, durante il tour fu sostituito da Andrea Torresani. Claudio è molto amato, tanto che i suoi fan l’hanno denominato “il Gallo”.

