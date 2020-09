Clizia Incorvaia mostra la nonna su Instagram: il ‘particolare’ scatena i commenti, ecco cosa hanno notato i followers dell’ex gieffina guardando lo scatto pubblicato sul suo profilo.

Clizia Incorvaia è stata una delle maggiori protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia d’amore con Paolo Ciavarro, nata proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia, ha fatto appassionare milioni di italiani e continua a gonfie vele, come i due mostrano anche sui loro profili social. Clizia, in particolare, è sempre attivissima su Instagram e il suo profilo conta oltre 500mila followers, che la seguono in tutto quello che fa. L’influencer, infatti, condivide davvero tutto con i suoi fan, dai momenti di lavoro a quelli con il suo fidanzato, passando anche per diversi momenti con la sua famiglia, alla quale è davvero legatissima. Proprio poco fa, a tal proposito, ha pubblicato uno scatto di sua nonna, mostrandola per la prima volta sui social. La foto ha destato la curiosità dei fan di Clizia e c’è un ‘dettaglio’ in particolare che ha colpito tutti, scatenando i commenti. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Eccovi accontentati!

Clizia Incorvaia mostra la nonna su Instagram: ecco il ‘dettaglio’ che ha scatenato i commenti dei suoi fan

Clizia Incorvaia è sempre super presente e attiva sui social ed è solita condividere con i suoi fan quello che fa, ma anche le sue emozioni e sensazioni. Poco fa, ad esempio, ha scelto di pubblicare sul suo profilo un augurio a una persona davvero importante e speciale per lei. Stiamo parlando di sua nonna Maria, che oggi festeggia il suo onomastico. Clizia ha voluto rendere pubblici gli auguri per la nonna, che a quanto pare è una figura di grande riferimento per lei.

“Auguri a te nonna Maria, che mi hai insegnato l’essere donna, a te che ogni ruga sul volto è una vittoria, a te che mi hai insegnato che nessuna donna nasce forte, ma forti lo si diventa”. Parole piene d’amore e d’affetto quelle di Clizia nei confronti di sua nonna, che sembra una delle persone più importanti della sua vita. A scatenare i commenti dei fan, però, non è solo la dedica della Incorvaia, ma un particolare ‘dettaglio’.

In tantissimi sono rimasti colpiti dall’incredibile somiglianza tra Clizia e sua nonna, ma soprattutto dalla bellezza di quest’ultima, che ha un’eleganza e dei lineamenti davvero splendidi. Lo avevate notato anche voi?