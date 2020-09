Coronavirus, altri due programmi televisivi sono stati sospesi dalla Rai dopo l’esito positivo dei tamponi: ecco le trasmissioni che non andranno in onda.

Pare che il palinsesto Rai sia costretto ad operare diverse modifiche nella programmazione delle messe inonda. In queste ultime settimane la Rai ha dovuto sospendere diversi programmi televisivi a causa del contagio da Coronavirus di alcuni membri del personale. Infatti dopo l’esito dichiarato positivo dal tampone per alcuni concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, già qualche tempo fa è stata sospesa la messa in onda del programma Ballando con le Stelle. Ad oggi sappiamo che la prima puntata andrà in onda Sabato 19 Settembre. Ma non è la sola trasmissione ad essere stata rimandata, in queste ultime ore è giunta notizia che anche per altre due trasmissioni slitterà la messa in onda.

Coronavirus, altri due programmi televisivi sospesi dalla Rai: ecco quali sono

In queste ultime ore il quotidiano Il Tempo ha riportato notizia di positività al Covid per alcuni membri del personale Rai. Sono di conseguenza stati sospesi due programmi televisivi per le quali era programmata la messa in onda delle nuove puntate. Stiamo parlando delle due trasmissioni I soliti Ignoti in onda su Rai 1 e condotto da Amadeus ed Elisir in onda su Rai 3 e condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Casi di positività dietro le quinte dei noti programmi televisivi. Entrambi i contagi sono statti accertati rispettivamente tramite tampone rapido per I soliti Ignoti e tramite test molecolare per Elisir. La necessità di attuare con decorrenza immediata il protocollo di sicurezza che prevede un’immediata sanificazione dei locali, esecuzione dei tamponi a tutti coloro con i quali si è stati a contatto e la sospensione di entrambe le trasmissioni deriva dal fatto che i membri del personale collaboravano con le produzioni di entrambi i programmi.

Vi starete chiedendo quando torneranno in onda le due trasmissioni? La prima puntata de I soliti Ignoti sarebbe dovuta andare in onda domani, domenica 13 Settembre con una puntata speciale che vedeva la partecipazione di alcuni volti noti. Al momento però non sarà possibile assistere al ritorno di Amadeus conduttore sugli schermi. A prendere il suo posto almeno in questa domenica, come ci fa sapere Il Fatto Quotidiano, sarà il film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. Pare invece che alcune puntate registrate del noto programma in onda su Rai 1 andranno in onda nell’access time almeno fino a quando non si potrà ricominciare con le riprese delle nuove puntate. Per quanto riguarda Elisir, il programma in onda su Rai 3, farà il suo ritorno solo quando si potrà ricominciare a registrare in totale sicurezza.

