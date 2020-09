In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha parlato della drastica decisione che metterà in atto nel giorno del matrimonio.

Per quanto stressante ed interminabile, Elettra Lamborghini sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, la cantante ha svelato di stare registrando, nel mentre dell’organizzazione delle sue nozze, ben tre programmi, ma anche perché l’evento più atteso dell’anno si sta clamorosamente avvicinando. Tra pochissimi giorni, la cantante e il suo amato Afrojack diventeranno ufficialmente marito e moglie. Un evento, da come si può chiaramente intendere, più che speciale. E che, soprattutto, tutti stanno attendendo. Tutti noi, infatti, siamo curiosi di scoprire cosa sarà vestita nel giorno del suo matrimonio, la location e molto altro ancora. A quanto pare, però, questi desideri non potranno essere affatto realizzati. Proprio perché, come raccontato dalla diretta interessata in alcune sue recentissime Instagram Stories, la bellissima Lamborghini ha deciso di prendere una drastica decisione al riguardo.

Elettra Lamborghini, la drastica decisione nel giorno del suo matrimonio: cosa accadrà

Una ‘spiacevole’ notizia quella che, pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha dato a tutti i suoi sostenitori. Ritornata a notte fonda da un impegno di lavoro, la giovanissima cantante ha dedicato un po’ di tempo ai suoi sostenitori. Non soltanto, come raccontato più volte, la futura moglie di Afrojack ha rivelato di essere molto stressata e di essere molto impegnata con il lavoro, ma anche svelato una drastica decisione che metterà in atto nel giorno del suo matrimonio. Recentemente, vi abbiamo parlato di quello che la Lamborghini ha annunciato di volere fare appena passate le sue nozze. Adesso, invece, vi parleremo di cosa accadrà in concomitanza con il suo giorno speciale.

Come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe proprio che Elettra Lamborghini abbia seriamente intenzione di mettere, sulla telecamera di ciascun invitato al suo matrimonio, un bel bollino in modo da oscurare il tutto. Insomma, una decisione drastica e, soprattutto, inaspettata. Anche perché, diciamoci la verità, tutti noi eravamo curiosi di vederla in quel giorno. Che dite, cambierà idea? Ce lo auguriamo!

