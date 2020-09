Entusiasmo alle stelle per Elettra Lamborghini, continuano i preparativi per il matrimonio: “È una cosa indescrivibile”, ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più apprezzate in Italia. Da Pem Pem a Tweerking Queen, l’artista è riuscita a farsi amare da una grossa platea di pubblico, soprattutto giovani. Quest’anno ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Il brano non ha avuto successo all’Ariston, ma è uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. La Lamborghini è anche molto seguita sui social e i suoi fan provengono da ogni parte del mondo. Attualmente su Instagram conta oltre sei milioni di seguaci.

Elettra Lamborghini, entusiasmo alle stelle per il matrimonio: cosa ha fatto

La cantante presto convolerà a nozze con Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, deejay olandese. I due hanno annunciato la loro storia d’amore il 25 dicembre del 2019, annunciando anche le nozze imminenti. Il matrimonio è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19 che si è abbattuta sul paese, ma adesso sembra tutto pronto. La cantante di recente ha festeggiato il suo addio al nubilato e in questi giorni si sta occupando degli ultimi preparativi per le nozze. Oggi, ad esempio, ha fatto visita alla pasticceria che le preparerà la torta per il suo matrimonio. La cantante ha dichiarato tra le stories di Instagram: “L’ho già scelta e non saprei come definirla. Non ho mai mangiato nulla di più buono” – poi ha aggiunto – “Vorrei svelarvi la torta, ma non posso. È una cosa indescrivibile“.

Siamo sicuri che la Lamborghini abbia scelto una torta davvero ‘indescrivibile’. I suoi fan ovviamente sono in ansia quanto lei e non vedono l’ora che arrivi il tanto atteso giorno. Il matrimonio della cantante sarà riservatissimo e addirittura la Lamborghini ha chiesto agli invitati di fare il tampone.