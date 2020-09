Nel corso di una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Elisabetta Gregoraci ha raccontato di un gravissimo lutto e di un triste episodio che l’addolora.

Siamo abituati a vedere Elisabetta Gregoraci sempre con un sorriso super smagliante sulle labbra e sempre vogliosa di divertirsi e divertire, eppure, in pochissimi sanno che, alcuni anni fa, è stata colpita da un gravissimo lutto. A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista a ‘Vieni da Me’, non ha potuto fare a meno di raccontare tutto nel minimo dettaglio. E, soprattutto, non ha perso occasione di svelare un triste episodio che, nonostante il passare del tempo, ancora adesso l’addolora. Interrogata da Caterina Balivo se, nella sua vita, ha mai detto una bugia e qual è stata quella più grande raccontata, la risposta della conduttrice calabrese è precisa, immediata, ma anche un po’ dolorosa. Dopo aver ammesso, infatti, di aver mentito una sola volta nella sua vita, la showgirl ha anche raccontato di averlo fatto soltanto a fin di bene. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il suo racconto è davvero drammatico. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, gravissimo lutto: il ricordo drammatico che l’addolora

In diretta dalla sua abitazione a Montecarlo, alcuni mesi fa, Elisabetta Gregoraci si è raccontata e svelata alla padrona di casa di ‘Vieni da Me’. In quest’occasione, infatti, la conduttrice calabrese non soltanto ha parlato del suo percorso televisivo ed, ovviamente, della sua vita privata, ma non ha potuto fare a meno anche di raccontare del gravissimo lutto da cui è stata colpita. In particolare, come dicevamo precedentemente, nel rispondere alla domanda di Caterina Balivo su quale sia stata la bugia più grande della sua vita, l’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato di non essere solita a mentire, perché non è affatto capace, ma di averlo fatto una sola volta nella vita a fin di bene. ‘Io non so come sia riuscita a dirla in quell’occasione’, ha esordito la Gregoraci visibilmente addolorata ed amareggiata. In particolare, la conduttrice ha rivelato di aver perso, anni fa, la sua mamma. E di averle mentito, nell’ultimo periodo della sua vita, sulle sue condizioni di salute. ‘Il dottore mi disse che non c’era più nulla da fare’, ha continuato a raccontare in diretta televisiva. Svelando, tra l’altro, di aver raggiunto la sua mamma. E di averle mentito proprio a questo proposito. ‘Mamma, stai tranquilla che andrà tutto bene’, le ha riferito Elisabetta.

‘Questa è stata la bugia a fin di bene più grande che io abbia mai detto’, ha concluso il suo racconto Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, nonostante il suo immenso dolore, la conduttrice ha rivelato di non essersi pentita affatto.