È Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, a lanciare la bomba: all’interno del Gf Vip qualcuno sarebbe risultato positivo al Covid. Cosa accadrà adesso?

Sarebbe dovuta andare in onda lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5 la prima puntata della quinta edizione del Gf Vip. A pochi giorni dall’inizio però un vero e proprio uragano travolge l’intera squadra del reality, composta da autori, conduttore e cast: su Twitter Giuseppe Candela comunica la notizia che, se dovesse essere accertata, sarebbe davvero clamorosa, perché andrebbe a modificare tutti i piani intrapresi riguardo al programma condotto da Alfonso Signorini. Candela non si sbilancia con nessun altro dettaglio per ora: naturalmente si cerca di capire di chi si tratti, chi sia la persona risultata positiva al virus. La clamorosa indiscrezione potrebbe riguardare uno dei concorrenti o qualcuno che fa parte dello staff tecnico, chissà.

Gf Vip, partenza in bilico per un caso di positività al Covid

La produzione del Gf Vip non ha ancora battuto ciglio sull’argomento, nessuna conferma e nessuna smentita. La prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda dopodomani, ma si brancola nel buio più totale. Se dovesse risultare vera la notizia, è legittimo chiedersi come si regolerà Mediaset in merito: il reality sarà posticipato come è accaduto per Ballando con le stelle alla conferma della positività del ballerino Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina. Questa nuova edizione presenta un cast che televisivamente potrebbe funzionare bene: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco che si ritroverà a dover condividere la casa con il suo suo ex Massimiliano Morra; Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria che gareggeranno come un unico concorrente; Matilde Brandi, Dayane Mello, Myriam Catania, Franco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, Denis Dosio.

Attendiamo di conoscere i prossimi sviluppi sulla vicenda, augurandoci che la notizia non venga confermata.