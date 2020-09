Grande Fratello Vip, lunedì sera andrà in onda regolarmente? Tutte le ultime novità e gli aggiornamenti sul reality show più spiato della tv.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella trapelata nelle ultime ore. Al Grande Fratello Vip, sarebbe stato trovato un caso di positività al Coronavirus, secondo quanto è stato dichiarato da Blogo e confermato da Giuseppe Candela su Twitter. È accaduto anche in molte altre trasmissioni, le ultime delle quali Elisir e I soliti ignoti, che sono state entrambe sospese. I telespettatori, quindi, si chiedono: lunedì 14 settembre andrà regolarmente in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip? Un indizio potrebbe nascondere la risposta e togliere ogni dubbio. Scopriamo di cosa si tratta.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, lunedì sera andrà in onda regolarmente? Cosa accadrà dopo il caso di positività al Coronavirus

Caso di contagio di Coronavirus anche al Grande Fratello Vip: la persona risultata positiva, però, non farebbe parte del cast della nuova edizione del reality, ma del gruppo di lavoro. È questo, forse, il motivo per il quale la trasmissione non dovrebbe essere sospesa, come è invece accaduto ad altri programmi dopo il riscontro di un caso di positività al Covid: gli ultimi ad essere stati bloccati sono Elisir e I soliti Ignoti. Ma cosa ne sarà del Grande Fratello Vip? Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata dalla trasmissione Mediaset. E mancando ormai soli due giorni dall’inizio, tutto fa pensare che si partirà regolarmente proprio lunedì 14 settembre. Un altro indizio è rappresentato anche dal promo che continua ad essere trasmesso regolarmente in tv, su Canale 5: la data di inizio indicata è invariata, il 14 settembre. Salvo cambiamenti di programma dell’ultimo minuto, quindi, il Grande Fratello Vip partirà proprio tra due giorni!

Tutto pronto per la quinta edizione del reality più famoso della tv: il cast di quest’anno è davvero stellare. Da Elisabetta Gregoraci a Fausto Leali, sono tanti i super vip che si metteranno in gioco nella famosa casa di Cinecittà. Non ci resta che attendere l’apertura della porta rossa! Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia vi aspettano con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì: chi seguirà la prima puntata dello show?