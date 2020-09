A pochissime ore di distanza dall’inizio della nuova stagione di Domenica In, Mara Venier ha confermato la presenza di una grandissima ospite.

In attesa della ripartenza della nuovissima edizione di Domenica In, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, Mara Venier si è letteralmente sbottonata su quanto accadrà dal 13 Settembre in poi. Non soltanto, infatti, la conduttrice televisiva ha parlato dell’incredibile novità di quest’anno, ma ha anche parlato di un’ospite speciale che, nelle prossime puntate, prenderà parte al programma. Di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, già un annetto fa, era prevista l’intervista a questo grandissimo personaggio televisivo. Ma che, quasi all’ultimo minuto, era tutto saltato, suscitando, com’è giusto che sia, grande stupore e scalpore. Adesso, invece, la ‘zia Mara’ ha voluto darne la conferma direttamente in prima persona. Ovviamente, fino a questo momento, non si ancora nulla a riguarda. In particolare, quando sarà prevista l’intervista. Fatto sta che la sua presenza nello studio Rai è confermato. Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier, ci sarà anche lei come ospite a Domenica In: la conferma

La presenza di Maria De Filippi negli studi di Domenica In, circa un annetto fa, era praticamente confermata. La regina di Mediaset e Mara Venier, a distanza di anni dalla loro collaborazione a Tu si que Vales, si trovavano nuovamente faccia a faccia per fare sorridere e divertire tutti i loro ammiratori. Qualcosa, però, è dovuto andare storto. Perché, come senz’altro ricorderete, a poche ore di distanza dall’inizio della puntata, l’intervista della moglie di Costanzo è clamorosamente saltata. Una decisione inaspettata ed improvvisa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, lasciò senza parole le dirette interessata. A distanza di un anno da quell’episodio, però, sembrerebbe che qualcosa sia cambiata. Perché, come rivelato dalla ‘zia Mara’ nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del suo programma, sembrerebbe proprio che, quest’anno, la presenza della De Filippi negli studi Rai sia certa.

‘Oggi posso con fermezza dire che la De Filippi sarà ospite, per decisione mia e dell’AD Salini’, ha detto Mara Venier nel corso della sua ultima conferenza stampa. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non abbiamo ancora nessuna notizia al riguardo. Fino a questo momento, infatti, Mara Venier non ha saputo rivelare il giorno in cui la De Filippi si racconterà a Domenica In. Fatto sta che la sua presenza, adesso, sembrerebbe essere davvero certa.

Cosa accadrà nella prima puntata di Domenica In?

Così come hanno chiuso l’ultima puntata della scorsa edizione, Mara Venier ha deciso di scegliere proprio loro come sue due ospiti per aprire questa nuova stagione. Non ci sarà, invece, il videomessaggio di Giuseppe Conte per gli studenti.

