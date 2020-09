Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: preoccupazione per la coppia

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più longeve nel mondo dello spettacolo, il conduttore però ha manifestato la sua preoccupazione.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi rappresentano una delle coppie nate dietro le quinte televisive ed entrambi sono personaggi che hanno riscosso un grande successo. Era il 1995 quando si sono stretti la mano e da allora non si sono più divisi. Maria lavorava per Maurizio come segretaria, prima di fare il suo grande debutto nel mondo televisivo. Lui noto giornalista, autore e conduttore televisivo del programma in onda su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show e lei si è poi affermata come autrice, produttrice e conduttrice televisiva di diversi programmi in onda su Canale 5, tra questi Uomini e Donne è uno dei programmi ritornati in onda proprio lo scorso lunedi 7 Settembre.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, c’era preoccupazione nella coppia

Un amore quello della coppia Costanzo-De Filippi come abbiamo detto nato dietro le quinte e poi reso noto sugli schermi televisivi. Maurizio Costanzo reduce da 3 matrimoni aveva delle riserve su quello che sarebbe potuto essere il matrimonio con la conduttrice. In realtà dal matrimonio con Maria il giornalista ha subito ritrovato la giusta armonia. Lo scorso 28 Agosto 2020 la coppia ha festeggiato le nozze d’argento in un periodo che diciamo non era sicuramente dei migliori date le circostanze esterne, causa Covid. Lo stesso Maurizio Costanzo ad aprile si diceva preoccupato perché non avrebbe potuto celebrare l’evento con i propri cari e con la stessa Maria De Filippi, ed a Tv Sorrisi e Canzoni diceva :” Dove vorrei festeggiare? Ovunque, basta essere Maria e io. Anche solo in una stanza..”. I due inoltre sebbene vivessero sotto lo stesso tetto mantenevano la distanza di sicurezza dal momento che entrambi entravano in contatto con più persone.

Maurizio però a pochi giorni dal lieto evento non perde l’occasione per lanciare un messaggio d’amore a sua moglie Maria, infatti ospite al programma in onda su Rai 1 C’è tempo per.. le rivolge dolci parole. E la stessa Maria in un’intervista per Gente ha detto qualche giorno prima del loro 25esimo anniversario :”un traguardo bellissimo. E confesso: in 25 anni non ho mai pensato di lasciarlo, neanche con tutti i suoi difetti”.

Questa sera la conduttrice si prepara per ripartire anche con il talent show Tu Si Que Vales, al suo fianco Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Non perdetevelo, in onda in prima serata questa sera su Canale 5.