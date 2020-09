Paola Ferrari lascia La Domenica sportiva: nuova conduzione in arrivo per la nota giornalista, ecco cosa farà.

E’ uno dei volti più conosciuti e amati del giornalismo sportivo italiano, Paola Ferrari diventa co-conduttrice di Dribbling nel 1988 insieme a Gianni Cerqueti e, dal 1996 al 1999, conduce La Domenica Sportiva. Nel 2003 diventa la prima donna a condurre il programma 90° minuto, mentre due anni dopo conduce nuovamente La Domenica Sportiva con Marco Mazzocchi. Una carriera la sua che non conosce confini, cresciuta grazie certamente al suo innato talento che l’ha portata ad essere l’apice in diverse trasmissioni sportive. Anche la precedente edizione de La Domenica sportiva ha visto proprio la presenza di Paola Ferrari, ma da poco è giunta la notizia che la giornalista lascia il contenitore di seconda serata di Rai 2. Al suo posto arriva Jacopo Volpi insieme a Marco Tradelli, Cesare Prandelli, Eraldo Pecci e l’esordiente ex arbitro Massimiliano Saccani. La giornalista sportiva non resterà di certo ferma, infatti c’è una grande novità in arrivo: una nuova conduzione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Paola Ferrari lascia La Domenica sportiva: cosa condurrà la giornalista

Dopo diversi mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo, e che ancora oggi trova spazio, lo sport è finalmente ripartito, e questo ha portato alla ripresa anche di tutte quelle trasmissioni che erano state colpite. E dopo la breve pausa del periodo estivo riparte anche la regolare stagione della programmazione RaiSport, in corrispondenza dell’inizio del campionato di calcio. Come abbiamo sostenuto, la nota giornalista Paola Ferrari lascerà La Domenica Sportiva, condotto nella precedente edizione. Ma la Ferrari non starà di certo ferma, infatti, la giornalista tornerà alla domenica pomeriggio con 90esimo Minuto.

Paola Ferrari mostrerà quindi i gol di giornata a 90esimo Minuto e sarà affiancata da Milena Bertolini, Luca Toni e Manuel Pasqual, con la partecipazione del vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale. La giornata troverà poi la sua conclusione con La domenica Sportiva di Jacopo Volpi, che cercherà di dare una spiegazione complessiva della giornata di calcio svolta, attraverso svariate interviste. La parte finale del programma, L’Altra DS, è affidata a Cristina Caruso e Tommaso Mecarozzi.

