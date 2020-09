Perché sudiamo quando ci arrabbiamo? Non immaginereste mai il motivo

Vi siete mai chiesto perché quando quando ci arrabbiamo sudiamo? È una reazione totalmente incontrollata, ma ecco perché accade.

Ammettiamolo una buona volta: a tutti noi sarà capitato di chiederci perché sudiamo quando ci arrabbiamo. Una domanda, che, ad alcuni, può sembrare scontata e banale, ma che, invece, non è lo è affatto. Così come, tra l’altro, non lo è nemmeno la sua risposta. Sappiamo benissimo che ciascuna emozione da noi provata, provoca una conseguenza fisica. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato perché, quando siamo arrabbiati, mettiamo qualche chilo in più. Adesso, invece, vi vogliamo svelare il motivo per cui, quando ci arrabbiamo, siamo soliti a sudare di più. Perché, ammettiamolo, anche colui che non è solito farlo, quando è in una situazione di ansia oppure di stress, è portato a farlo. Ovviamente, sia chiaro, non è affatto una reazione controllata. Ecco, ma vi siete mai chiesto il motivo? Tranquilli, abbiamo noi la risposta che fa al caso vostro. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la sua motivazione è davvero sorprendente. E, soprattutto, non ve l’aspettereste mai.

Perché sudiamo quando ci arrabbiamo? Svelato il motivo sorprendente

Siete stati i protagonisti di un colloquio di lavoro o, magari, di un primo appuntamento e da che eravate impeccabili avete iniziato a sudare? Niente paura, è normale! È cosa risaputa, infatti, che quando ci arrabbiamo, anzi, per dirla meglio, ci troviamo in una situazione di ansia, siamo soliti a sudare. Ecco, ma per quale motivo? Ovviamente, questa è una reazione del tutto incontrollata del nostro corpo. Insomma, noi siamo noi a decidere quando iniziare o smettere di sudare. Piuttosto, a quanto pare, sembrerebbe essere una situazione completamente e letteralmente gestita dal nostro cervello. Come sempre, d’altra parte. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che quando ci si trovi dinanzi ad una situazione di ansia o di stress, il nostro cervello la interpreti come una situazione di pericolo. E, quindi, l’ipotalamo, azionato dalla stessa funzione del cervello, inizia a ‘lanciare’ delle informazioni alla ghiandola surrenale. Che, a sua volte, mette in funzione gli ormoni. Ecco. È proprio questa la spiegazione del perché sudiamo quando ci arrabbiamo. Però, c’è un però: perché accade tutto questo? Il motivo è da rintracciarlo nel passato. E, soprattutto, quando, nei tempi antichi, si poteva essere più facilmente preda di animali. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che quando l’individuo si rendeva conto di essere in pericolo, iniziasse a sudore, cosicché la lotta potesse risultare più difficile dato il sudore che rendeva il corpo più scivoloso.

Una cosa, però, vogliamo sottolinearla: seppure il sorgere del sudore sia una reazione del tutto incontrollato, ci sono alcune ‘scappatoie’ che possono fortemente limitarlo. In primis, ovviamente, deve esserci l’autocontrollo. Quando ci si trova, infatti, in una condizione di stress, di ansia o di agitazione, non bisogna fare altro che sapere applicare il cosiddetto ‘self control’. Vi assicuriamo, vi farà sentire molto meglio. Ovviamente, poi, cercate di mantenervi super idratati. Questo, infatti, non soltanto ad essere più lucidi e previene anche la bocca secca (altra situazione tipica di una condizione di ansia e di stress), ma permette anche vi farvi sudare di meno. Infine, ultimo consiglio: indossate degli indumenti che facciano respirare la vostra pelle e, quindi, limitare il sudore.

