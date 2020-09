In una sua recentissima intervista per ‘Vieni da Me’, la famosa conduttrice ha raccontato il suo dramma: le parole sono davvero da brividi.

Risale al 12 Marzo scorso l’intervista della famosissima conduttrice televisiva a ‘Vieni da Me’. Ospite di Caterina Balivo in uno studio completamente vuoto per via dell’emergenza Coronavirus, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di andare a fondo in una questione che, diverso tempo prima, l’apprezzatissima conduttrice aveva già affrontato con la diretta interessata nel gioco delle domande al buio. È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex volto di numerosi e diversi programmi televisivi di successo aveva raccontato, molto probabilmente, per la prima volta, di essere stata la protagonista di un vero e proprio dramma. Circa vent’anni prima, dopo essersi sposata ed essere rimasta incinta, la conduttrice ha raccontato di aver partorito circa un mese prima dello scadere delle settimane. Un evento davvero speciale, c’è da ammetterlo. Ma che, purtroppo, non è stato affatto vissuto: dopo aver partorito, infatti, il bambino è morto. Insomma, un racconto davvero da brividi. Ma vediamo molto più da vicino le sue parole.

Il dramma immenso per la conduttrice a Vieni da Me: parole da brividi

Ospite di Caterina Balivo, nel corso della puntata del 12 Marzo scorso di ‘Vieni da Me’, Patrizia Pellegrino non ha potuto fare a meno di raccontare l’immenso dramma vissuto vent’anni prima. Alla padrona di casa, infatti, la famosissima conduttrice ha raccontato di aver perso il suo primogenito Riccardo dopo circa sei giorni dalla nascita. Un evento davvero tragico, c’è da ammetterlo. Ma che la Pellegrino ha raccontato nel minimo dettaglio. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, infatti, ha svelato che, dopo aver avuto le doglie all’ottavo mese di gravidanza e, quindi, era pronta a partorire, è stata letteralmente abbandonata dal suo dottore perché, nel frattempo, si era recato a Firenze per operare un’altra donna. La nascita del piccolo, però, viene immediatamente troncata. ‘Lui non ce l’ha fatta a causa di tutte quelle ore di sofferenza dentro di me e fuori di me’, ha continuato a raccontare la Pellegrino.

Un episodio, da come si può chiaramente immaginare, davvero drammatico. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente segnato e caratterizzato la vita della conduttrice. ‘Lui è il mio angelo custode più grande, quello che mi sta più vicino’, ha raccontato la Pellegrino a Caterina Balivo.