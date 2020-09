Sabrina Ferilli, il terribile dramma vissuto: un vero e proprio incubo

Alcuni anni fa, Sabrina Ferilli è stata protagonista di un terribile dramma: si tratta, senza alcun dubbio, di un vero e proprio incubo.

È un’attrice di successo, Sabrina Ferilli. Protagonista indiscussa di numerosi film e pellicole cinematografiche, la bellissima romana è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi televisivi più seguiti ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Eppure, nonostante il suo sconsiderato successo, in pochissimi conoscono un terribile dramma che, per diverso tempo, la simpaticissima Sabrina ha vissuto. Non l’hai mai raccontato in prima persona, c’è da ammetterlo. Eppure, vi assicuriamo: si tratta di un vero e proprio incubo. Attualmente, per fortuna, si è risolta ogni cosa. Nonostante, infatti, siano trascorsi diversi anni per trovare una soluzione, l’attrice romana adesso può dirsi completamente libera. Ma ecco di che cosa parliamo esattamente: tutti i dettagli.

Sabrina Ferrili, il terribile dramma vissuto: cos’è esattamente successo

Come dicevamo precedentemente quindi, per tantissimi anni, Sabrina Ferilli è stata protagonista di un terribile dramma. Ebbene si. È proprio così. Ma di che cosa parliamo esattamente? Molto probabilmente in pochissimi sanno che l’attrice romana è stata vittima di stalking. L’incubo, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere nato nel 2014. E, a quanto pare, è durato diversi anni. A perseguitarla, come solitamente accade, è stato un suo fan. Che, avvicinatosi all’attrice romana proprio in qualità di un suo più caro ed accanito estimatore, ha iniziato a seguirla. E a perseguitarla nel vero senso della parola. Un episodio davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente condizionato la sua vita. A quanto pare, infatti, la Ferilli non avrebbe confessato tutta la vicenda immediatamente. Piuttosto, avrebbe aspettato alcuni anni prima di sporgere denuncia. Ed, ovviamente, presentare tutte le minacce ricevute.

Essere vittima di stalking, da come si può chiaramente comprendere, è un’esperienza davvero bruttissima. Che, però, nel caso di Sabrina Ferilli, si è conclusa davvero alla grande. Dopo aver sporto denuncia ed aver presentato tutte le prove che convalidano lo stalking, il sessantottenne italiano, questa è l’identità dello stalker dell’attrice romana, è stata condannato ad un anno di reclusione.

Protagonista indiscussa di Tu si que Vales

Proprio questa sera, Sabato 12 Settembre, inizierà la nuova esperienza televisiva di Sabrina Ferilli. Sempre al timone della giuria popolare di Tu si que Vales, in compagnia di Maria De Filippi e di altri incredibili giurati e conduttori, l’attrice romana ci farà compagna nel primo giorno del weekend. Noi non vediamo l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza e simpatia. Anche perché, così come l’anno scorso, siamo certi che, insieme alla regina di Mediaset, l’attrice ci regalerà dei momenti davvero unici.

