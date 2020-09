Tu Si Que Vales, brutto spavento in studio: è accaduto a inizio puntata

Tu Si Que Vales, grande spavento in studio: è accaduto all’inizio della prima puntata dello show.

Ci siamo! Questa sera, 12 settembre 2020, parte la nuova attesissima edizione di Tu si que vales. Il seguitissimo show di Canale 5 è una delle trasmissioni più amati dal pubblico che, da anni, regala ascolti record, puntata dopo puntata. Anche quest’anno, il cast è super confermato. Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scottti e Teo Mammuccari in giuria, Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono. E, questa edizione, è partita davvero col botto! Il primo concorrente in gara ha lasciato tutti senza parole, con un’esibizione tra le più notevoli tra quelle mai assistite nello studio Mediaset. Ma è proprio durante la prima performance che si è sfiorato un incidente. Grande spavento in studio. Ecco cosa è accaduto.

Tu Si Que Vales, grande spavento in studio: è accaduto a inizio puntata, il concorrente rischia di cadere

Un inizio che non è passato inosservato, quello della prima puntata di Tu si que vales. Lo show del sabato sera di Maria De Filippi parte questa sera, con un numero che ha letteralmente incantato pubblico e giuria. Il primo ad esibirsi è stato Jefferson Weber, di 36 anni, con un numero che ha ereditato dalla sua famiglia. Un’esibizione che consiste nell’andare in bici in una sorta di paralume al contrario, sospeso in aria. Il rischio di cadere era davvero altissimo e, infatti, a un certo punto l’atleta perde l’equilibrio. Una scena definita da Gerry ‘drammatica’, che ha tenuto tutti col fiato sospeso. “Che spavento”, esclama Belen Rodriguez: tutti in studio non hanno nascosto la paura. Ma, fortunatamente, il concorrente non si è perso d’animo, è riuscito ad aggrapparsi e a scendere senza farsi male. Successivamente, ha deciso di riprendere l’esercizio, nonostante la giuria gli aveva detto che non ce n’era bisogno, perché era stato già bravissimo. Ma il concorrente ha dimostrato di non voler mollare, ripetendo l’esercizio, che ha poi eseguito alla perfezione.

Grande spavento, quindi, nei primi minuti della puntata di esordio dello show, ma tutto si è risolto per il meglio. Il concorrente ha ricevuto il si della giuria, e anche la maggioranza di quella popolare, passando allo step successivo! E voi, state seguendo la prima puntata della trasmissione targata Queen Mary!