Tu Si Que Vales, paura in studio: giudici senza fiato per la pericolosissima esibizione, ecco cos’è successo in studio, attimi di terrore per tutti i presenti.

La prima puntata di ‘Tu Si Que Vales’ è cominciata davvero con tantissime emozioni. Già nei primissimi minuti, infatti, la conduttrice Belen Rodriguez è stata vittima di un piccolo ‘incidente’, che in tanti hanno notato. Non è finita qui però, perché le emozioni sono state davvero tante. La prima esibizione, infatti, ha provocato paura e spavento in tutti i presenti in studio, perché il concorrente ha rischiato di cadere nel vuoto. Poco dopo, invece, è stata la volta di Lucilio, che ha avuto un pesantissimo scontro con Rudy Zerbi. Ma non sono mancate anche le lacrime, in particolare per Gerry Scotti, ma anche per gli altri giudici e i conduttori, che sono rimasti profondamente commossi dall’esibizione della giovane Veronica. Insomma, di certo questa nuova stagione di Tu Si Que Vales promette davvero bene, e le emozioni non sono mancate nemmeno a metà puntata, quando un’esibizione ha fortemente spaventato i giudici e i conduttori: ecco cos’è successo nel dettaglio.

‘Tu Si Que Vales’, paura in studio: giudici senza fiato, ecco cos’è successo durante la pericolosa esibizione

Durante la prima puntata della nuova edizione di ‘Tu Si Que Vales’ è successo davvero di tutto. Una delle esibizioni ha creato veri e propri momenti di panico in studio, a causa della sua pericolosità e di un imprevisto che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti i presenti. Il concorrente in questione si chiama Christian e si è presentato come ‘erede’ del mago Houdini. L’uomo si è immerso in una teca piena d’acqua completamente bloccato da alcune catene e ha cercato poi di liberarsi rimanendo in apnea. Christian ha tenuto tutti col fiato sospeso, perché ha avuto dei ‘problemini’ durante la sua esibizione, prolungando più del previsto l’apnea, che è durata ben 5 minuti e 45 secondi, superando anche il record di Houdini, fermo a 3 minuti e mezzo. Dopo i 4 minuti, il concorrente ha cominciato ad avere qualche difficoltà e questo ha particolarmente spaventato i giudici e tutti i presenti in studio. Sabrina Ferilli si è coperta il volto, mentre Belen ha ammesso di sentirsi claustrofobica solo a guardare la scena.

A un certo punto i giudici hanno anche pensato di far rompere la teca con un martello, spaventati per le condizioni di Christian, che alla fine però è riuscito a liberarsi, scatenando gli applausi del pubblico e soprattutto facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Avete avuto paura anche voi?