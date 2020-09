Tu Si Que Vales, pesante scontro in studio: “Stai zitto, non sei nessuno!”, volano parole forti, ecco cos’è successo tra i due, momento ‘difficile’ durante la puntata.

La prima puntata della nuova stagione di ‘Tu Si Que Vales’ è partita davvero col ‘botto’. Risate, emozioni e attimi di paura hanno già contraddistinto i primi minuti della puntata. Belen è stata protagonista di un piccolo ‘incidente’ con Alessio Sakara al momento della presentazione di Sabrina Ferilli, ma non è tutto. Il primo concorrente che si è presentato in studio ha fatto letteralmente spaventare tutti i presenti quando ha rischiato di cadere nel vuoto con la sua bicicletta. Insomma, le emozioni e le risate non sono certo mancate fin dall’inizio di questa nuova edizione. E, come spesso accade, non sono mancati nemmeno gli scontri. Rudy Zerbi, infatti, ha avuto un durissimo scontro con Lucilio, uno dei primi concorrenti. Una lite che non è certo passata inosservata, durante la quale sono volate anche parole forti: ecco i dettagli.

Tu Si Que Vales, pesante scontro in studio: “Stai zitto, non sei nessuno”, volano parole forti tra Rudy Zerbi e Lucilio

Con l’inizio della nuova stagione di ‘Tu Si Que Vales’ sono arrivati anche i primi scontri in studio. Questa volta è stato Rudy Zerbi il protagonista di un diverbio piuttosto pesante con uno dei concorrenti. Parliamo di Lucilio, un pianista che non è stato apprezzato dai giudici e dal pubblico in studio, ma che non sembra aver accettato di buon grado la ‘bocciatura’. Il giovane talento ha esordito dicendo che non ha mai studiato pianoforte e si è definito un prodigio, perché in pochi mesi, esattamente da dicembre, ha cominciato a strimpellare e poi a comporre musica. “Non so da dove viene il mio talento, probabilmente dall’alto”, ha detto prima dell’esibizione, che però non ha convinto nessuno dei presenti. Quando Zerbi ha espresso il suo giudizio negativo sul suo talento, Lucilio ha replicato senza freni: “Tu sai suonare? No? E allora stai zitto, non sei nessuno”. Parole pesanti e provocatorie, alle quali Zerbi ha risposto con altrettanta forza, sostenuto anche da Teo Mammuccari.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno cercato di far ragionare Lucilio, invitandolo a essere più umile e meno ‘arrabbiato’. Il giovane ha ammesso di avere un carattere ‘difficile’ e poco autocritico, ma non ha voluto comunque scusarsi con Zerbi, lasciando lo studio con 4 ‘no’ e il giudizio negativo del pubblico. Voi cosa pensate dell’accaduto?