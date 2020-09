Sophie, nuova tronista di Uomini e Donne, accusata sul web di essersi rifatta: interviene sui social Taylor Mega (che era stata chiamata in causa)

Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza ha diciotto anni ed è la più giovane tronista nella storia della trasmissione. I suoi genitori sono separati e il padre, proprietario di uno dei locali più in voga di Milano, è fidanzato con Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello. La neo tronista è molto legata ai genitori, che, nonostante siano separati, non le hanno mai fatto mancare l’affetto. La ragazza lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni ed è molto attiva sui social. Nel suo video di presentazione ha dichiarato di essersi innamorata una sola volta ed è rimasta ‘scottata’ perchè l’ex fidanzato l’ha tradita.

Uomini e Donne, Sophie accusata di essere rifatta: interviene Taylor Mega

La giovane tronista del programma di Maria De Filippi nelle ultime ore è stata accusata di essersi rifatta. Sul web, infatti, sono diventate subito virali le foto del prima e dopo. Accuse al momento infondate, dato che non sappiamo con certezza se la Codegnoni si sia rifatta o meno. La tronista, inoltre, non può difendersi, ma siamo sicuri che in questo momento voglia concentrarsi esclusivamente sulla sua esperienza, senza dar adito alle critiche. C’è però chi si esprime al suo posto. Stiamo parlando di Taylor Mega, modella ed influencer molto famosa. La fidanzata di Tony Effe è stata chiamata in causa in un post su Twitter, in cui si affermava che la nuova tronista assomigliava un po’ a lei.

Taylor ha commentato il post di Twitter, dichiarando: “Ho letto i commenti e sono rimasta veramente male per la cattiveria nei confronti di una ragazza di diciotto anni. La sua colpa è di essersi rifatta qualcosa“. La modella ha poi aggiunto: “Siamo tutti indignati quando insultano la modella di Gucci, mentre se insultano una ragazza di diciotto anni che va a Uomini e Donne è tutto normale“.