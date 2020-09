Arriva direttamente ai microfoni di Silvia Toffanin durante la prima puntata di Verissimo l’annuncio della bellissima showgirl che conferma il matrimonio tanto atteso: ecco i dettagli emozionanti.

Verissimo ha fatto il suo debutto dopo il periodo di quarantena a causa del Coronavirus e, nel corso della prima puntata, è arrivato lo splendido annuncio della famosissima showgirl che ha confermato una notizia tanto attesa. Di chi si tratta? Scopriamolo. Uno dei primi ospiti della nuova edizione di Verissimo è stata la splendida Giorgia Palmas, conduttrice e attrice italiana, fidanzata con Filippo Magnini, campione mondiale di nuoto. Giorgia Palmas è in dolce attesa della prima figlia, che dovrebbe nascere a breve, proprio dal compagno. L’attrice ha già un’altra figlia, Sofia, e alla conduttrice Silvia Toffanin ha raccontato tutta l’emozione di diventare madre per la seconda volta, descritta come “una sensazione di amore e di vita molto forte”. Anche per Filippo Magnini la scoperta che sarebbe diventato padre è stata un uragano di emozioni, come lui stesso ha dichiarato sul profilo Instagram spiegando di non avere parole per descrivere l’attimo in cui ha saputo della bimba in arrivo. Le belle notizie non finiscono qui, perchè Giorgia Palmas ha confermato a Verissimo che presto lei e Filippo Magnini convoleranno a nozze.

La showgirl Giorgia Palmas conferma la notizia tanto attesa

A Verissimo la bellissima Giorgia Palmas ha raccontato dei motivi che hanno costretto lei e il compagno, il nuotatore Filippo Magnini, a rimandare le nozze già in programma. Era stato proprio nel salotto di Silvia Toffanin che, a Gennaio scorso, i due avevano annunciato il matrimonio ed erano apparsi più innamorati che mai. La coppia aveva raccontato anche il momento della proposta, arrivata il giorno di Natale di fronte all’albero addobbato nella casa che condividono. Purtroppo, a causa del Coronavirus, il matrimonio è stato rimandato. L’arrivo della bimba, inoltre, è stato un altro motivo dello slittamento della data, così che la coppia possa godersi a pieno questa splendida nuova avventura e il loro “miracolo”. Nella prima puntata di Verissimo, Giorgia Palmas è tornata a parlare dell’argomento e ha confermato la notizia tanto attesa: i due hanno grandi progetti tra cui il matrimonio che ci sarà senza dubbi e si terrà a Dicembre.

La dolcezza e la commozione di Giorgia Palmas a Verissimo sono stati motivo di grande emozione per tutto il pubblico a casa e non possiamo che augurarle tutta la felicità che merita.