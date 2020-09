Belen Rodriguez non ha il costume? La mano sulle gambe, spettacolo ‘bollente’, ecco lo scatto mozzafiato pubblicato dalla conduttrice su Instagram, fan in delirio.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Oltre ad essere sempre al centro della scena per il suo lavoro, che la vede ora impegnata con Tu Si Que Vales, la conduttrice argentina è spesso sotto i riflettori anche per la sua vita privata e sentimentale. Dopo la separazione con Stefano De Martino, che ha lasciato tutti a bocca aperta, la showgirl è finita nel vortice del gossip sia per le indiscrezioni sulla rottura con il marito, sia per i vari flirt che le sono stati attribuiti. Dopo una breve relazione con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, la conduttrice ora sta frequentando il noto hair stylist Antonino Spinalbese, con il quale ha scelto anche di uscire pubblicameente allo scoperto, pubblicando dei video sul suo profilo Instagram. Sui social, infatti, Belen è davvero attivissima e condivide spesso foto da urlo, in cui mostra tutta la sua bellezza. Proprio come l’ultima che ha postato, in cui sembra non indossare il costume. Lo scatto è davvero mozzafiato e lo spettacolo per i fan è ‘bollente’. Siete curiosi di dare un’occhiata?

Belen Rodriguez non indossa il costume? Mano sulle gambe, lo spettacolo è ‘bollente’, ecco lo scatto mozzafiato

Belen Rodriguez è sempre molto presente e attiva sui social e poco fa ha postato uno scatto a dir poco da capogiro. Nella foto in questione, la conduttrice è stesa a prendere il sole su una sdraio e inquadra il suo splendido corpo in primo piano. ‘Cuerpo’, recita infatti la didascalia del suo post. La particolarità, però, è che Belen sembra proprio non indossare il pezzo inferiore del costume. La sua mano, infatti, copre le parti ‘intime’, appoggiandosi sulla gamba, e non è chiaro se il costume sia presente o meno. Quello che è certo, è che l’immagine è favolosa e ha fatto impazzire i fan della conduttrice. Impossibile, infatti, non rimanere a bocca aperta davanti al corpo mozzafiato di Belen e alla sua sensualità.

Inutile dire che lo scatto ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia di like e commenti da parte dei followers di Belen, che sono letteralmente impazziti davanti allo spettacolo ‘bollente’ offerto dalla showgirl, che sa sempre come far girare la testa ai suoi fan. Siete rimasti senza fiato anche voi?