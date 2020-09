Proprio pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono finalmente usciti allo scoperto: la crisi di qualche settimana fa è un ricordo lontano.

La loro è, senza alcun dubbio, una storia a lieto fine. Conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip poco meno di tre anni ed innamorati più che mai, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, in questo ultimo periodo, hanno fatto tantissimo parlare di loro a causa di una loro crisi. Il tutto, a quanto pare, sarebbe iniziato in piena estate. Quando, per motivi ancora adesso non specificati, hanno deciso di trascorrere le vacanze completamente separati. Sul loro conto, lo sappiamo, si è detto praticamente di tutto: dal presunto tradimento con una nota attrice italiano al presunto flirt con una modella argentina, conosciuta in un noto locale del territorio sardo. Insomma, le voci sono davvero diverse, ve lo assicuriamo. Eppure, sembrerebbe che il loro amore sia stato più forte di tutto. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo parlato di alcuni indizi social che sembravano confermare che il loro ritorno di fiamma. Adesso, invece, ne abbiamo avuto letteralmente la vera e propria dimostrazione. Alcune ore fa, la coppia è finalmente uscita allo scoperto. Come? Diamoci uno sguardo insieme

Cecilia ed Ignazio escono allo scoperto: si mostrano proprio così sui social

Adesso è proprio ufficiale: Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono ritornati insieme! Certo, ve ne avevamo parlato già in un nostro recentissimo articolo, è vero. Eppure, soltanto adesso è arrivata la vera e propria conferma. Proprio pochissime ore fa, sul canale social ufficiale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il giovanissimo ciclista ha condiviso una foto che li ritrae insieme. Insomma, finalmente sono usciti allo scoperto! Per diversi giorni, infatti, si è parlato di un loro effettivo ritorno di fiamma. Ma, diciamoci la verità, finché i loro fan non li vedevano assieme, non credevano affatto alla lietissima notizia. Adesso, invece, sembrerebbe proprio che possano tirare un sospiro di sollievo. Ignazio e Cecilia, a quanto pare, sembrerebbero essere ritornati ad essere una coppia. O, perlomeno, hanno deciso di mettere da parte tutti i loro dissapori. E, soprattutto, riprovarci.

È proprio con questa foto che, pochissime ore fa, Ignazio ha voluto in qualche modo ufficializzare il ritorno di fiamma con Cecilia. Si lasciano immortalare tra le montagne, in sella ad una bici e con un sorriso davvero smagliante. Non sappiamo i motivi che, per diverso tempo, li hanno portati a separarsi. Però, c’è da dire che, con questi bellissimi sorrisi in primo piano, sembrerebbe proprio chela crisi sia soltanto un ricordo lontano. Tantissimi auguri!

