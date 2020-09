Chiara Nasti pubblica una foto su instangram e scatena il web, “ma esci in reggiseno?”: ‘beccata’ così al ristorante.

La nota fashion influencer molto conosciuta nel mondo del web è diventata famosa da giovanissima. Chiara Nasti infatti già a 16 anni diviene nota grazie alla sua pagina facebook, creata per dare consigli riguardanti la moda. Da lì aprirà il suo primo blog di moda e nel 2013 lancia il suo brand di t-shirt. Chiara diventa sempre più popolare e riesce ad ottenere importanti ingaggi per Armani, Trussardi e tanti altri marchi famosi. Nel 2018 la Nasti partecipa al reality L’isola dei famosi, ma la sua sarà una partecipazione breve, poiché decide di lasciare il gioco prima del tempo, per una forte nostalgia nei confronti dell’allora fidanzato. Spesso l’influencer è criticata sui social, ogni suo dettaglio è preso di mira dai follower, ma Chiara ha sempre mostrato una forte ironia di fronte a questi giudizi poco carini. La Nasti mostra sui social ogni attimo della sua quotidianità e ovviamente del suo lavoro. Recentemente ha postato una foto che ha scatenato il web: è stata beccata proprio così al ristorante. Scopriamo insieme i dettagli.

Chiara Nasti, “ma esci in reggiseno?”: la foto scatena il web

La nota influencer Chiara Nasti ha iniziato la sua carriera da giovanissima, aprendo una pagina facebook in cui dava numerosi consigli di moda. Nel corso del tempo la sua popolarità è cresciuta, rendendola una delle influencer più seguita degli ultimi tempi. Partecipa all’Education First che la porterà a Miami, dove perfezionerà il suo inglese ed è in seguito testimonial degli Italian Mtv Adwards. Chiara è la sorella di Angela Nasti, conosciuta per aver partecipato nel ruolo di tronista nel noto programma Uomini e donne di Maria de Filippi, insieme condividono la passione per la moda. Su instangram Chiara mostra ogni momento della sua quotidianità e soprattutto mostrando immagini relative al suo lavoro da influencer. Recentemente, la Nasti ha pubblicato una foto che ha acceso la curiosità del web.

L’immagine postata sul suo profilo instangram mostra Chiara al ristorante mentre è intenta a mangiare, vestita con un top che però non copre completamente la parte superiore. L’abbigliamento ha subito colpito tutti i suoi follower e diversi sono stati i commenti, infatti molti fan hanno chiesto alla bella influencer se uscisse in reggiseno, dato la ristrettezza del top. Ovviamente la Nasti non ha mantenuto il silenzio e la sua risposta è stata molto particolare: “Sì, anche in slip e reggiseno“. Chiara Nasti con i suoi scatti accende sempre la curiosità del web, e anche le critiche non mancano sotto le sue foto, ma la ragazza non si lascia certo intimidire ed è sempre pronta a controbattere non lasciandosi sopraffare. Mostra così di avere oltre ad una meravigliosa bellezza anche un forte spirito di ironia.

