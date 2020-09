Coronavirus, Flavio Briatore è guarito: è risultato negativo al doppio tampone ed è tornato nella sua residenza a Montecarlo.

Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus. La voce delle ultime ore è stata confermata: il risultato del doppio tampone a cui l’imprenditore si è sottoposto è negativo. L’imprenditore, 70 anni, è tornato a Montecarlo, dove vive, dopo l’isolamento trascorso a casa dell’amica Daniela Santanché. In precedenza, Briatore era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, ma per una prostatite: in ospedale, ha scoperto di essere positivo al Covid. Le sue condizioni, però, non si sono mai aggravate in modo preoccupante. Oggi, la notizia della guarigione.

Coronavirus, Flavio Briatore è guarito: dopo l’isolamento è tornato a Montecarlo

Doppio tampone negativo per Flavio Briatore, che è guarito dal Coronavirus. L’imprenditore era risultato positivo lo scorso 26 agosto, in seguito a un ricovero al San Raffaele di Milano. In ospedale, Flavio è rimasto sette giorni, per poi trasferirsi a casa della amica Daniela Santanché, dove ha trascorso l’isolamento. Dopo l’esito negativo del doppio tampone, Flavio Briatore è tornato nella sua residenza a Montecarlo. Già nei giorni scorsi, l’imprenditore aveva rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, esprimendo tutta la sua voglia di ricominciare. Finalmente, la buona notizia. Flavio Briatore è guarito. Qualche ora fa, nelle sue stories di Instagram, l’imprenditore si mostra in giro per la città:

Di Briatore ha parlato anche la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, nell’intervista in onda ieri 12 settembre a Verissimo. Nonostante la rottura, lo showgirl spiega di essere in ottimi rapporti col suo ex marito e di esserci sempre l’uno per l’altra. Sulla sua prossima partecipazione al Grande Fratello Vip? Come ha spiegato la Gregoraci, Flavio non era affatto d’accordo!