Diletta Leotta divina in costume, ‘beccata’ durante una ‘particolare’ attività: le immagini pubblicate poco fa sui social sono davvero imperdibili, fan impazziti.

Diletta Leotta è senza alcun dubbio una delle conduttrici e giornaliste sportive più amate e apprezzate dal pubblico. Oltre ad essere molto amata per il suo lavoro, la Leotta fa impazzire tutti anche per la sua bellezza mozzafiato. Fisico da urlo e viso che incanta, Diletta è davvero splendida e fa perdere la testa al suo pubblico, soprattutto quello maschile. Super seguita anche sui social, ha un profilo Instagram che conta ben 7 milioni di followers e che lei tiene costantemente aggiornato con foto e video in cui mostra quello che fa nella sua vita quotidiana e nel suo lavoro. Non mancano, infatti immagini mozzafiato in cui mostra i suoi look nei programmi che conduce, o anche scatti e video di vacanze e uscite con gli amici. In questi mesi ha fatto parlare di sé anche per la rottura con l’ex fidanzato Daniele Scardina, anche se lei non si è mai espressa apertamente sull’argomento per una scelta personale. L’ultimo post che ha pubblicato, invece, è davvero imperdibile. La Leotta, infatti, si è fatta fotografare in costume durante un’attivita molto ‘particolare’: ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta divina in costume: ‘beccata’ durante una ‘particolare’ attività, le immagini imperdibili pubblicate sui social

Diletta Leotta sa sempre come far girare la testa ai suoi tantissimi fan. La splendida conduttrice è molto presente e attiva sui social e pubblica spesso immagini mozzafiato, in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Poco fa ha condiviso un nuovo post, nel quale si è mostrata mentre era intenta in un’attività molto ‘particolare’. La conduttrice, infatti, ha seguito una lezione di wakesurf tra le onde. Uno sport tutt’altro che semplice, al quale Diletta sembra essersi approcciata con parecchio coraggio. Splendida come sempre con il suo costume super scollato e le sue forme in evidenza, la conduttrice ha pubblicato una serie di scatti in cui si allena in acqua, mettendo in mostra tutta la sua abilità.

“Prima lezione di wakesurf. Promossa?”, scrive la Leotta nella didascalia del suo post, che ha suscitato una vera e propria pioggia di commenti da parte dei suoi fan, impazziti per la sua bellezza e per la sua bravura. Prova superata dunque? Beh, a giudicare dai risultati, sembra proprio di sì.