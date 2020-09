Domenica In, la confessione su Romina Power: “Si è innamorata”

Nella puntata odierna di Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha fatto una confessione a sorpresa: “Romina Power si è innamorata”

Domenica In è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. La trasmissione è andata in onda per la prima volta su Rai Uno il 3 ottobre del 1976. Oggi pomeriggio il programma è tornato in onda con la quarantacinquesima edizione. La conduttrice ovviamente è sempre Mara Venier, confermata dopo il successo degli scorsi anni. Per lei si tratta della terza edizione consecutiva. La Venier ha preso il timone del programma nel 2018, dopo l’edizione poco entusiasmante condotta da Cristina Parodi. La conduttrice veneziana ha dato subito una sterzata al programma, portando gli ascolti dall’11,50% di share al 17,50%. La Venier è stata così confermata anche per l’edizione 2018-2019, dove ha bissato addirittura i numeri dell’anno precedente. Lo scorso anno ha tenuto una media di tre milioni di telespettatori con uno share del 18,91%. Quest’anno dovrà cercare di dare continuità ai suoi risultati, anche se sarà estremamente difficile. Raggiungere uno share del 20%, infatti, appare quasi un’impresa.

Domenica In, la confessione su Romina Power: le parole della conduttrice

La prima puntata della nuova stagione del programma d’intrattenimento è stata aperta con due ospiti d’eccezione. La Venier ha accolto nel suo studio due signore della televisione e soprattutto della musica: Loretta Goggi e Romina Power. Le due donne erano state ospiti in una delle ultime puntate dello scorso anno, dove addirittura erano state rinominate le Charlie’s Angels. Dopo il successo dello scorso anno, la Venier ha deciso di ospitarle nuovamente in studio. La conduttrice ha ripercorso nuovamente la carriera delle due artiste, soffermandosi su alcuni momenti in particolare. Un’intervista ricca di emozioni, sorrisi e anche momenti di serietà. La Power, ad esempio, ha rivolto un appello molto importante. La conduttrice del programma, infatti, ha dichiarato: “Romina si è innamorata” ed ha mandato in onda un video in cui la cantante si prende cura di un toro chiamato Casimiro. Il video è stato postato qualche giorno fa sui social dall’ex moglie di Al Bano.

La Power si sta prendendo cura di questo toro che ha salvato dal macello. La cantante ed attrice è vegetariana e ci tiene molto a difendere la causa degli animali. Alla Power, però, ha consigliato di castrare il toro, ma lei non vuole e per questo ha mandato un appello in televisione per trovare una persona che possa accogliere Casimiro.

Riguardo alla sua vita sentimentale, invece, la Power ha dichiarato: “Non ho tempo per un altro uomo. Non voglio rompere questo equilibrio che si è creato con i miei figli e i miei nipoti“.