Domenica In, prima puntata: esordio da urlo per Mara Venier, tutti gli ospiti

Torna Domenica In, il programma condotto da Mara Venier giunto ormai all’undicesima edizione: scopriamo gli ospiti e gli argomenti che saranno affrontati nel corso della prima puntata.

Domenica In andrà in onda a breve con la prima puntata e si prospetta un esordio da urlo per Mara Venier, storica conduttrice del programma. Per rispettare le norme di distanziamento dettate a causa del Coronavirus, in studio sarà assente il pubblico come capitato a diversi show televisivi. La conduttrice e il direttore, Stefano Coletta, hanno spiegato che erano previsti dei cambiamenti che non sono stati messi in atto a causa di forza maggiore e hanno ritenuto fosse meglio lasciare il programma com’è sempre stato. Inoltre, anche per quanto riguarda l’orchestra in studio il numero si è assottigliato. Ricordiamo che per Mara Venier il periodo della quarantena è stato particolarmente difficile, soprattutto a causa dei problemi polmonari del marito, per cui aveva molta paura. Scopriamo adesso chi saranno i primissimi ospiti di questa nuova stagione di Domenica In.

Domenica In: ecco gli ospiti della prima puntata

I primi ospiti di Domenica In, in onda dalle 14, saranno personaggi che appartengono al panorama musicale italiano. Parliamo di Anna Tatangelo, famosa cantante italiana ed ex compagna di Gigi d’Alessio e di Mika, che però non sarà presente in studio ma in video-collegamento. L’artista, a quanto pare, racconterà qualcosa a proposito di un grande progetto a cui sta lavorando. In studio sarà invece presente Claudio Amendola, per promuovere la seconda stagione di Nero a metà. Non mancheranno Romina Power e Loretta Goggi, storiche ospiti del programma che con Mara Venier condividono una solida amicizia. La ciliegina sulla torta che purtroppo non ci sarà come invece era stato preannunciato è il video-messaggio del premier Giuseppe Conte. Il leader avrebbe dovuto tenere una sorta di discorso per i giovani che stanno per riprendere la scuola, ma all’ultimo la partecipazione è stata cancellata a causa dei leader politici di altri partiti. Salvini e la Meloni, in particolare, non ritenevano la scelta positiva ed è stata richiesta la cancellazione del video-messaggio che quindi non andrà in onda. Si è anche vociferato, infine, che uno dei possibili ospiti per le prossime puntate potrebbe essere niente meno che Maria De Filippi. Nessuna competizione tra le regine della televisione italiana, come spiega Coletta: entrambe sono grandi professioniste della storia televisiva italiana. Per di più le due donne condividono una forte amicizia, come ha ricordato la stessa Mara Venier quando ha raccontato che Maria De Filippi le è stata vicina quando ha scelto di allontanarsi dalla tv. Invitata come ospite a Tu si que vales, dove avrebbe dovuto partecipare ad una sola puntata, la conduttrice è invece rimasta nel programma per tre anni.

Un ritorno col botto, quello dell’amatissima Mara Venier, che arriva dopo un momento molto difficile sia per lei sia per il pubblico italiano che, siamo certi, l’accoglierà con il calore e l’affetto di sempre.