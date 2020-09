Elena Sofia Ricci si mostra in costume a 58 anni, sfoggiando un fisico da far invidia a chiunque e riscontrando grande apprezzamento.

E’ una delle attrici italiane più premiate Elena Sofia Ricci, infatti nella sua carriera ha vinto diversi premi molto importanti. La sua passione per la recitazione è nata fin dall’adolescenza, quando era ancora una ragazzina. Ha debuttato a teatro da giovanissima, per poi arrivare al cinema con Pupi Avati nel film Impiegati. Grazie a questo film ha vinto il suo primo Globo D’oro come attrice esordiente. Molte sono state le sue partecipazioni in coproduzioni internazionali, ma è apprezzata e amata dal pubblico soprattutto per il suo ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1, una religiosa dal passato avvincente che cerca di aiutare le ragazze. In passato ha fatto parte anche della serie televisiva di grande successo I Cesaroni. Elena Sofia Ricci mostra un grande talento, doti le sue che non conoscono confini, brillante ed elegante, una maestosità che pochi possiedono. Oltre a possedere un’immensa bravura, è toccata da una bellezza incantevole, mostrandosi sempre meravigliosa in ogni occasione. L’attrice recentemente ha postato una foto sul suo profilo social che ha riscontrato tanta curiosità. Vediamo insieme la foto in questione.

Elena Sofia Ricci si mostra in costume a 58 anni mandando in delirio i fan

La nota attrice Elena Sofia Ricci è una delle donne più belle di sempre, apprezzata non solo per la sua bellezza ma soprattutto per il suo portentoso talento. Ha saputo abbracciare ruoli differenti in modo impeccabile, ottenendo la vittoria di numerosi premi molto importanti. Una carriera la sua incredibile ed immensa, amata in particolar modo per il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti. Un’interpretazione che le ha dato tanta fama, vestendo i panni di una suora dal passato rocambolesco intenta a dare aiuto alle ragazze. La Ricci è sempre stata di una bellezza fine ed elegante, contorni mediterranei abbracciano il suo sguardo incantevole. Sul suo profilo instangram tende spesso ad aggiornare i suoi follower, postando foto che riguardano i suoi impegni lavorativi ma anche immagini quotidiane private. Recentemente l’attrice ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo la foto che ha acceso la curiosità social.

Elena Sofia Ricci pubblica spesso sul suo profilo instangram foto private e questa volta ha lasciato tutti senza fiato. Infatti, la bellissima attrice ha postato recentemente un’immagine in cui appare in costume, mostrando all’età di 58 anni un fisico mozzafiato. Lo scatto ha subito riscontrato un enorme successo, e molti sono stati i commenti di apprezzamento. In poco tempo migliaia sono stati i like alla foto, e non potevamo certamente aspettarci altro, dato l’immensa bellezza della Ricci. Un corpo da far invidia a chiunque, sembra proprio che per Elena Sofia Ricci il tempo non passi mai: un vero spettacolo della natura!

