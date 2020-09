Eleonora incinta al sesto mese sprizza gioia : “C’è una sorpresa”, la foto imperdibile dell’attrice sorella della famosissima conduttrice Mediaset

Attrice e presto anche laureata, è la sorella di una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Lei è certamente meno famosa della sorella, ma ha cercato di seguirne le orme diventando una bravissima attrice. Ha lavorato in molte serie tv di successo come: Classe mista 3A, Don Matteo, Il Commissario Rex, Il Maresciallo Rocca, Carabinieri. Eleonora ha iniziato a studiare all’università per diventare Educatrice professionale. Nel frattempo ovviamente ha continuato la sua carriera come attrice, anni fa ha fondato con Massimo Chiesa la Compagnia teatrale The Kitchen Company e il TKC Teatro della Gioventù. Se non lo aveste capito, tra un po’ vi sveleremo qualche altro indizio per farvi comprendere al meglio la sua persona. Ma in ogni caso in casa c’è grande fermento per l’arrivo di un nuovo nipotino e soprattutto del primo figlio per la donna con il marito, musicista. Stiamo parlando della bravissima e bellissima Eleonora D’Urso, sorella minore di Barbara D’Urso.

Eleonora incinta al sesto mese: “C’è una sorpresa”, la foto è imperdibile

Oggi Eleonora insegna Drama in una scuola inglese di Genova e studia per diventare educatrice professionale: è rimasta incinta a un passo dalla laurea, come ha dichiarato scherzosamente nel post in cui ha annunciato la gravidanza. E il marito felicissimo esordisce sotto il post con: “Dammi un bacino… Che c’è una sorpresina“. La sorpresina ovviamente sarebbe il pancino che velocemente lievita lasciando spazio al bimbo che tra tre mesi dovrebbe nascere. Una grandissima gioia anche per la sorella Barbara che sta per diventare nuovamente zia. Beh che dire, tantissimi auguri a tutta la famiglia, per l’arrivo della new entry.