Elisa Isoardi mangia la pizza in reggiseno: la foto su Instagram ha scatenato i fan, c’è il pieno di like! Date un’occhiata al nuovo post della conduttrice.

E’ una famosa conduttrice italiana: Elisa Isoardi ha avuto un enorme successo con La Prova del Cuoco, sia per la sua professionalità ma anche per i divertenti siparietti con il collega Claudio Lippi. Oltre ad essere brava, è una bellissima donna ed il suo profilo Instagram fa sempre il pieno di like e complimenti: è successo anche poche ore fa. La conduttrice si è scattata una foto mentre mangia una pizza: c’è un dettaglio però che ha fatto letteralmente impazzire i suoi migliaia di follower. Date un’occhiata.

Elisa Isoardi alle prese con la pizza in reggiseno: pioggia di like su Instagram

Elisa Isoardi ha infiammato letteralmente Instagram: pochissimi minuti fa la famosa conduttrice televisiva ha pubblicato uno scatto di lei in primo piano mentre mangia una pizza. Il dettaglio ‘bollente’ però riguarda il suo look: la Isoardi indossa solo il reggiseno nella foto postata ed ha fatto impazzire tutti! Date un’occhiata:

“Mancano 6 giorni alla prima di Ballando con le stelle ma come si fa a rinunciare alla pizza??? Shhh, voi non ditelo a Raimondo Todaro , però, che se mi becca domani me la fa pagare” è la didascalia al post: sono arrivati solo complimenti per la splendida Elisa. “Bella donna”, “Bellissima buona cena”, “Che bellezza che sei complimenti”, “Bellezza” sono i pensieri dei suoi follower. Ma perchè parla di Ballando con le stelle, lo sapete vero? Sarà una delle concorrenti dello show e farà coppia con Raimondo Todaro, uno dei volti storici del programma. Non vediamo l’ora di vedere la conduttrice esibirsi sulla pista da ballo!