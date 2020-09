Live Non è la D’Urso, Nicoletta Mantovani, moglie e vedova di Luciano Pavarotti farà un importante annuncio in trasmissione.

Dopo la sospensione estiva ritornano molti dei programmi della stagione tv, e questa sera è la volta di Live Non è la D’Urso, che sarà trasmessa come sempre in prima serata su canale 5. Alla conduzione Barbara D’Urso, che grazie al suo modo di fare tanto spumeggiante e sincero è in gradi di tenere incollati davanti alla tv milioni di italiani. Proprio per questo, il suo programma ha conquistato in poco tempo un successo incredibile, tale che nei mesi scorsi era stato chiesto alla nota conduttrice un doppio appuntamento. Il ritorno della terza edizione di Live Non è la D’Urso è stato annunciato in uno stile tutto nuovo, davvero scoppiettante: la conduttrice ha vestito i panni di Miranda Priestly, la temutissima direttrice di una rivista di moda conosciuta nel famoso film Il Diavolo veste Prada, il promo ha subito conquistato il web. Questa sera sono molti gli ospiti presenti, tra di loro Nicoletta Mantovani, moglie e vedova di Luciano Pavarotti. La donna farà un importante annuncio, e la curiosità è davvero grande.

Live Non è la D’Urso, l’importante annuncio di Nicoletta Mantovani

Durante la prima puntata di Live Non è la D’Urso di stasera sarà reso omaggio a Luciano Pavarotti, morto nel 2007 dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. E a tal proposito sarà presente la moglie e vedova del tenore Nicoletta Mantovani. La donna però sarà presente nella trasmissione per fare un importante annuncio. La Mantovani dopo la scomparsa del marito ha attraversato un momento difficile, ma da circa nove mesi ha un nuovo compagno, Alberto, un dirigente d’azienda. Durante la diretta verrà fatto un meraviglioso tributo a Pavarotti, ma Nicoletta presente nella trasmissione darà una notizia inaspettata, sono molte le voci che circolano su una presunta nuova unione ufficiale, ma nulla è certo. Non resta che attendere la scoppiettante puntata in prima serata di Live Non è la D’Urso per scoprire cosa accadrà.

