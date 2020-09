Nel corso della prima puntata di Live-Non è la D’Urso, Gina Lollobrigida è finita in lacrime in diretta televisiva: la verità sull’assistente.

Una prima puntata di Live-Non è la D’Urso che sapevamo sarebbe stata scoppiettante. E, dobbiamo ammetterlo, così è stata. Per il suo ritorno in prima serata, infatti, la conduttrice televisiva ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha deciso di invitare Lucia Azzolina per spiegare e sciogliere qualsiasi tipo di dubbio sull’inizio della scuola, ma ha ospitato nel suo studio televisivo l’immensa Gina Lollobrigida e il suo ex assistente. Sappiamo benissimo Andrea Piazzolla, questo è il nome del ‘braccio destro’ dell’attrice, è stato accusato, dal figlio e dall’ex della Lollobrigida, di aver manipolata la novantatreenne. Un accusa davvero incredibile, c’è da ammetterlo. È proprio per questo motivo che, nel corso della prima puntata, i due hanno deciso di raccontare tutta la verità.

Gina Lollobrigida a Live-Non è la D’Urso: le dure parole contro suo figlio

Subito dopo la parte dedicata alle cinque sfere, Gina Lollobrigida, in compagnia del suo assistente, è entrata nello studio di Live-Non è la D’Urso. Seduta su un divanetto bianco, accanto ad Andrea Piazzolla e alla padrona di casa, l’immensa attrice ha raccontato tutta la verità sul suo assistente, accusato, da suo figlio e dal suo ex, di averla manipolata. È proprio in quest’occasione che l’attrice, visibilmente emozionata e con gli occhi pieni da lacrime, non ha potuto fare a meno di esprimere delle parole nei confronti sia di entrambi. Nei confronti del suo ex, infatti, la Lollobrigida ha rivolto delle vere e proprie dure parole. ‘È un vanesio, è un uomo che vive di pubblicità’, ha iniziato a dire l’immensa Gina. Ed, infine, ha concluso: ‘È un pazzo, un criminale’. Ma non solo. L’attrice non ha potuto fare a meno anche di esprimere tutto il suo dolore per suo figlio.

‘Mi ha rovinato la reputazione’, ha iniziato a dire. Specificando che, qualora dovesse ritornare, non potrebbe mai perdonarlo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui