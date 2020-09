Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha svelato un retroscena inedito su Anna Tatangelo: le parole inaspettate in diretta.

Degli ospiti davvero incredibili ed imperdibili quelli scelti da Mara Venier per la prima puntata di Domenica In. Non soltanto, quindi, Romina Power e Claudio Amendola, ma anche Anna Tatangelo e tanti altri ancora. Reduce dal successo di ‘Guapo’, in collaborazione con il rapper Geolier, la bellissima cantante di Sora è apparsa in diretta televisiva più splendida che mai. Con indosso un pantalone di pelle super aderente e una maglietta bianca, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha letteralmente incantato tutti per la sua bellezza. In primis, la padrona di casa. Che, appena l’ha vista entrare, non ha potuto fare a meno di notare quanto sia radiosa. ‘Non ti vedevo da tanto tempo così, le ultime volte ti avevo visto meno serena’, ha detto la ‘zia Mara’ alla Tatangelo. Ma non solo. Nel corso della sua intervista, la conduttrice di Domenica In non ha potuto fare a meno di rivelare un inedito retroscena sulla giovanissima cantante. Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier, il retroscena inedito su Anna Tatangelo: le parole a Domenica In

Da quando sia Gigi D’Alessio che Anna Tatangelo, attraverso un post condiviso sui loro canali social ufficiale, hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore, sono iniziate a diffondersi diverse voci sul presunto nuovo fidanzato della cantante di Sora. È proprio per questo motivo che, nel corso della sua intervista a Domenica In, la bellissima Tatangelo non ha potuto fare a meno di toccare questo argomento. E, soprattutto, sottolineare di come, da diverso tempo, abbia smesso di smentire queste indiscrezioni, proprio perché, alcuni di essi, l’hanno fatto realmente soffrire. ‘Tanto la gente parla lo stesso’, dice la bella Anna in diretta televisiva. Ecco. È proprio dopo queste precise parole che Mara Venier non ha potuto fare a meno di svelare un retroscene inedito su di lei.

‘Io so tante cose che non dirò mai, ma conosco la tua sofferenza, io l’ho vissuta, sei stata brava, coraggiosa, forte, ho una grande ammirazione per te’, ha detto Mara Venier ad Anna Tatangelo. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un inedito retroscena.

