Matilde Brandi, lacrime d’addio: qualcuno è disperato per la partenza

Il GF Vip sta per iniziare e Matilde Brandi, concorrente di quest’edizione, mostra su Instagram che qualcuno è davvero disperato per la sua partenza.

Matilde Brandi, prossima ad entrare nella casa del GF Vip, proprio in questi giorni ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae un componente della sua famiglia davvero molto triste per doversi separare da lei. Si tratta della sua gattina Sabri che si è fatta trovare dalla sua amata padrona distesa sui bagagli a piangere. “Ecco Sabri sulle mie sacche dei vestiti per Grande Fratello Vip. Vuole venire con me! L’ho trovata così. Già piange”, scrive Matilde sotto la foto.

Matilde Brandi, bellissima emozione prima della partenza

Le sorprese, però, non finiscono qui per Matilde. Con un video pubblicato sempre su Instagram, la Brandi ha fatto vedere che durante l’ultima notte trascorsa a casa con la famiglia, ha trovato sul letto qualcosa che l’ha lasciata davvero senza parole: petali e bigliettini su cui ci sono scritti tutti i pregi di Matilde come mamma. Le sue figlie infatti le hanno dedicato parole dolcissime: “Solare”, “Premurosa”, “Determinata”, “Forte”, “Dolce”, tutte qualità che rendono speciale una donna come Matilde Brandi, sia come professionista che come persona. Al centro del letto poi, uno stupendo bouquet di fiori con una lettera emozionante “Cara Mamma … “. “Grazie ragazze abbiamo pianto tutta la notte ci siamo abbracciate forte forte vi prometto che sarete fiere di Mamma Mati VI AMO CON TUTTA ME STESSA PIÙ DELLA MIA VITA”, si legge sotto al video della sorpresa postato da Matilde.

Un pensiero carico d’amore quello delle figlie di Matilde Brandi che hanno sentito l’esigenza di salutare la loro mamma con parole che sicuramente accompagneranno Matilde durante tutto il suo percorso nella casa del GF Vip e le saranno d’aiuto nei momenti di malinconia. E noi facciamo l’in bocca al lupo a Matilde Brandi per la nuova avventura che sta per intraprendere.