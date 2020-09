Meghan Markle, il retroscena mai svelato: “Kate fu una grande delusione”

Le voci sulla reciproca antipatia tra Meghan e Kate non sono delle novità, ma dall’ultima biografia non autorizzata si scopre un inimmaginabile retroscena.

Meghan Markle e Kate Middleton incarnano alla perfezione lo stereotipo delle cognate tra cui non corre buon sangue. Ma cosa accadde quando Meghan conobbe i suoi futuri cognati, il principe William e sua moglie Kate? L’ultima biografia ‘scandalo’ sui reali d’Inghilterra, ad opera dei giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, si intitola “Freedom” e non è mai stata autorizzata di duchi di Sussex, Harry e Meghan, sui quali però ruotano le vicende narrate nel libro. Ad ogni modo, stando a quello che vi si legge, ci sarebbe un retroscena, sconosciuto a tutti finora, sul primo incontro tra l’ex attrice statunitense e i coniugi Windsor. Secondo Meghan, in quell’incontro Kate sarebbe stata una grande delusione.

Meghan, il retroscena sul primo incontro con Kate: “Una grande delusione”

Riguardo a quel primo incontro, in “Freedom” si legge che questo avvenne nel 2016: Meghan non vedeva l’ora di conoscere William e sua moglie. L’accoglienza del principe fu molto calorosa: “Non vedevo l’ora di conoscere la ragazza che ha fatto comparire quel sorriso sciocco sulla faccia di mio fratello”, le disse William. Kate, invece, non si fece neanche trovare: in quel momento era ad Anmer Hall, nel Norfolk, con i figli. Per i più maligni, l’assenza della duchessa di Chambridge non sarebbe stata casuale. Dando credito a questa ipotesi, è comprensibile che Meghan se a sia legata al dito e che i rapporti tra le due non siano mai stati idilliaci. Da allora potrebbe aver meditato vendetta. E quale migliore ritorsione se non l’allontanamento del principe Harry dalla sua famiglia. La biografia, non autorizzata ma mai smentita da Harry e Meghan, aiuterebbe a comprendere i motivi di tante scelte della coppia, offrendo un altro punto di vista sulla decisione di Meghan di andare a vivere negli Usa e di non dipendere economicamente dalla Famiglia Reale.

Al di là di quanto ci sia di vero, la lettura di “Freedom”, sarà sicuramente interessante ed avvincente.

