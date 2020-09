Napoli, una giovane ragazza di appena 22 anni è stata inseguita da suo fratello perché gay: la giovane cade dallo scooter e muore.

Un altro caso di cronaca nera davvero sconcertante: una giovanissima ragazza, di appena 22 anni, è morta a seguito di un incidente stradale a Napoli. A causarlo, stando a quanto si apprende dal web, sarebbe stato suo fratello. Ci spieghiamo meglio: sembrerebbe che la giovane ventiduenne, da diversi anni, abbia una relazione omosessuale. Una relazione piuttosto duratura, c’è da ammetterlo. Anche perché, per un po’ di tempo, le due ragazze hanno anche convissuto. Tuttavia, questa scelta di vita che, tra l’altro, è stata resa pubblica a tutti sin dall’inizio, non sia stata affatto mandata già da suo fratello. Che, nei giorni scorsi, avrebbe deciso di compiere un folle gesto. L’altra notte, a quanto pare, sembrerebbe che il fratello di Maria Paola Gaglione, questo è il nome della giovanissima ragazza, abbia deciso di prendere il suo scooter. E di inseguire e speronare sua sorella che, nel frattempo, in compagnia della sua compagna, stava facendo un viaggio da Caivano ed Acerra. Un episodio davvero tragico quello svoltosi nei luoghi campani. Perché, dopo l’inseguimento e lo speronamento, la giovanissima Maria Paola è caduta. E, purtroppo, è morta.

Napoli, inseguita e tamponata per la sua relazione omosessuale: giovane ventiduenne muore

Aveva soltanto ventidue anni, Maria Paola Gaglione. Eppure, la sua vita è stata portata via a causa della sua relazione omosessuale. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe essere proprio questo il motivo che, la scorsa notte, avrebbe spinto il fratello della giovanissima napoletana a determinare la sua morte. Il tragico episodio, come dicevamo precedentemente, è avvenuto a Napoli diverse ore fa. Ma cos’è successo esattamente? A quanto pare, sembrerebbe che la relazione sentimentale della giovane ventiduenne non sia mai stata mandata giù da Antonio, fratello maggiore di Maria Paola. Che, la scorsa notte avrebbe deciso di compiere un folle gesto: prendere il suo scooter, raggiungere le due donne che, nel frattempo, era in sella alla moto da Caivano ad Acerra, e tamponarle. Appena avvistata la moto, infatti, il giovane inizia ad urtarle. Determinando, però, la caduta di sua sorella e della sua compagna. Maria Paola, da quanto si apprende, sbatte con il colle contro un tubo di metallo, morendo, quindi, sul colpo. La sua compagna, invece, cade in un dirupo. Tuttavia, la questione non è affatto finita qui. Non rendendosi conto della morte di sua sorella, Antonio inizia a picchiare la compagna di Maria Paola. Convinto che sia stata proprio lei a ‘plagiare’ sua sorella. Saranno soltanto le imprecazioni e le parole della ragazza a far calmare il giovane napoletano. E a fargli rendere conto che sua sorella, purtroppo, è morta.

Un tragico episodio, quindi: Maria Paola è morta; la sua compagna, nonostante non abbia ferite gravi, ha subito un grosso trauma; suo fratello, invece, è in carcere. E continua a dire non aver mai avuto intenzione di uccidere sua sorella, ma soltanto di volerle dare una lezione.

