Ognuno di noi è diverso e ha esigenze particolari per quanto riguarda l’intimità: scopriamo in base al segno zodiacale cosa cercano le persone nel sesso per avere essere soddisfatte sotto le lenzuola.

Le persone sono molto diverse tra loro e molto della personalità di ognuno dipende forse dal segno zodiacale a cui appartiene. Questo aspetto della vita, per chi ci crede, si riflette anche nei rapporti di coppia e nella sfera erotica. I rapporti intimi sono parte fondamentale del nostro quotidiano e per essere soddisfacenti devono rispondere a determinati requisiti che cambiano a seconda del carattere e del tipo di relazione in cui siamo coinvolti. L’erotismo è un mondo vasto e privo di confini, senza regole che stabiliscano cosa è giusto e cosa non lo è. Le fantasie e i desideri di ognuno di noi sono l’essenza stessa del nostro animo e assecondandole riusciamo a trarre il meglio da qualsiasi tipo di rapporto che scegliamo di portare avanti. Parliamo quindi di Oroscopo e sesso e di cosa cerca ciascun segno zodiacale sotto le lenzuola.

Partiamo ovviamente con l’Ariete, amante delle sfide e di tutto ciò che è trasgressione, ma anche molto attento nei riguardi del proprio partner: l’importante è che sia lui ad avere il controllo della situazione. Il Toro, invece, ha bisogno di sentirsi a proprio agio in una situazione di calma e tranquillità ed è molto sensibile ragion per cui bisogna dimostrarsi coinvolti durante un rapporto per non rischiare di offenderlo. Per i Gemelli molto importante è la parte psicologica, la fantasia che non deve essere mai banale ma stimolare l’interesse e l’immaginazione. Gli appartenenti al segno del Cancro sono degli inguaribili romantici che hanno bisogno di sentirsi accettati e protetti. Per loro, il sesso è la conseguenza naturale del sentimento amoroso e sono molto gelosi della privacy. L’esatto opposto invece è il Leone, egocentrico ma non egoista, forse il più trasgressivo dei segni che non disdegnerebbe il coinvolgimento di più partner in contemporanea. Per i nati sotto il segno della Vergine la parola d’ordine è pudore, fondamentale per loro è l’igiene profonda e un luogo pulito.

Oroscopo e sesso: ecco cosa cercano gli altri segni sotto le lenzuola

La Bilancia ha bisogno di eleganza e stabilità per sentirsi appagato sotto le lenzuola, niente volgarità. Per lo Scorpione, invece, i rapporti intimi sono fondamentali all’interno di una relazione: amano le fantasie, i sotterfugi, anche i tradimenti, tutto ciò che stimola la libido. Il Sagittario è passionale, ma non bisogna intaccare la sua libertà: amano essere indipendenti. Il Capricorno non ama i sotterfugi, ha bisogno di essere certo della persona che ha accanto per potersi fidare e lasciare andare, ma nasconde una indole molto passionale. L’Acquario forse è il segno che dedica al sesso minore attenzione, preferendo la parte mentale del rapporto, ma non disdegnano i preliminari e una sottile seduzione. Infine, i Pesci sono sono capaci di soddisfare a pieno il proprio partner, sono appassionati e intensi, ma non bisogna metterli sotto pressione.

E voi, avreste mai immaginato di cosa ha bisogno ogni segno zodiacale per avere un rapporto soddisfacente sotto le lenzuola e quali sono le sue fantasie?