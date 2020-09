Perchè è sbagliato rimandare la sveglia: scoprirlo non vi piacerà affatto

Perché è sbagliato rimandare la sveglia ogni cinque minuti: scoprirlo non vi piacerà sicuramente, ecco svelati i motivi.

Spesso il lavoro e gli altri impegni quotidiani ci costringono ad alzarci molto presto la mattina, anche se non abbiamo dormito abbastanza e siamo avvolti da un eccessivo bisogno di dormire. Milioni di persone adottano la strategia di rimandare la sveglia di 5, 10 o 15 minuti, pensando che questo possa rendere il risveglio più dolce e meno traumatico, oppure per avere la finta sensazione di aver dormito qualche minuto in più. in realtà è una pessima abitudine per il nostro organismo e non aiuta a ripartire con la giusta energia. Il sonno ha dei ritmi e dei cicli ben definiti, il meccanismo si divide in due fasi: fase REM e fase non REM. Durante la fase non REM si passa dall’addormentamento al sonno leggero e profondo per finire al sonno profondo vero, in cui il corpo si rigenera. La fase REM, invece, è caratterizzata da un’attività cerebrale molto attiva ed è infatti chiamata “sonno paradosso” , ed è la fase nella quale sogniamo di più. Ogni notte il nostro corpo mette in atto questi cicli: ma sapete perchè è sbagliato rimandare la sveglia? Ve lo sveliamo noi e non vi piacerà affatto.

Perchè è sbagliato rimandare la sveglia: i motivi non vi piaceranno

Cinque minuti di sonno in più possono sconvolgere completamente l’equilibrio raggiunto dal nostro corpo, dopo aver attraversato la fase Rem e la fase non Rem. Infatti, ogni notte mettiamo in atto questi cicli necessari. Ma spesso utilizziamo la tecnica di rimandare la sveglia 5, 10, 15 minuti. Questa strategia non è corretta, infatti quando si rimanda la sveglia e si cerca nuovamente di dormire, il corpo inizia un nuovo ciclo del sonno e interromperlo dopo pochi minuti sarà certamente traumatico per tutto l’organismo. Questo perchè il corpo non ha avuto il tempo e il modo di recuperare tutte le energie necessarie. Bisogna mettere in pratica l’idea che una volta suonata la sveglia è ora di alzarsi e non di temporeggiare. Il sonno lavora anche con i meccanismi biologici interni del nostro corpo, quali la luce del sole, i rumori e il risveglio dell’attività cerebrale. A tal proposito è meglio programmare una sola sveglia ed essere in piedi non appena ha iniziato a suonare. Infatti, come abbiamo sostenuto, rimandare la sveglia ogni cinque minuti non sarà d’aiuto per alzarci dal letto più rilassati o riposati, anzi, ci renderà più stanchi e affaticati. Per questo, scegliete un orario più consono alle vostre esigenze lavorative e quotidiane da applicare alla vostra sveglia mattutina.

