Sesso, gli errori da evitare: cosa non bisogna assolutamente fare sotto le lenzuola, consigli e rimedi, segno per segno.

Il sesso, si sa, è una componente fondamentale per la felicità di coppia. E, viceversa, se non c’è particolare affinità sotto le lenzuola, i rapporti tendono sempre di più a ‘spegnersi’. Forse non tutti sanno, però, che esistono alcuni metodi per tenere sempre viva la scintilla, partendo soprattutto dall’individuare “cosa non funziona”. Proprio così, esistono dei veri e propri ‘errori da non commettere’, durante l’intimità. E indovinate un po’? Il vostro segno zodiacale può dire molto di voi, farvi scoprire quali sono i vostri reali bisogni e, soprattutto, i comportamenti da evitare affinché le vostre esperienze sessuali non siano compromesse! Ecco tutti i consigli e i segreti rivelati da Vanity Fair.

Sesso, gli errori da evitare: lo Zodiaco ti aiuta a capire come migliorarti

Pensi di sbagliare qualcosa sotto le lenzuola ma non hai ancora chiaro cosa? Sei nel posto giusto! In effetti, ci sono alcune cose che, nei momenti di intimità, è super consigliato evitare. Spesso, sono proprio i vostri tratti caratteriali ad indurvi nell’errore. E spesso il vostro segno zodiacale può aiutarvi a capirne di più! Come riporta Vanity Fair, lo Zodiaco può darvi utili consigli su come vivere al meglio la vostra sessualità, riconoscendo gli errori e gli atteggiamenti sbagliati e modificandoli. Ecco cosa c’è da sapere, segno per segno:

ARIETE

Una caratteristica molto diffusa negli Ariete è la grande passione e il fervore. Elementi che, di per sé, sono positivi, ma nel sesso possono rivelarsi deleteri. Si, perché raramente un Ariete ama cercare un’intimità più profonda, preferendo rapporti veloci e fugaci! Il consiglio è, quindi, quello di non correre troppo, e ricordarsi dei preliminari, una parte importantissima del rapporto.

TORO

Diciamolo chiaramente: gli amici del Toro vanno spronati! Segno particolarmente ‘pigro’, non è solito prendere l’iniziativa in campo sessuale, anche se, quando lo fa, è capace di continuare per ore! Per stimolare il desiderio, non escludete intimo, accessori e tutto ciò che può risvegliare il vostro corpo e la vostra mente!

GEMELLI

Non è così semplice tenervi stretto un Gemelli. Segno volubile, tende a stancarsi della stessa persona, soprattutto a letto. Il segreto è mantenere sempre il rapporto vivo, attraverso cambiamenti, novità, insomma…non annoiatelo!

CANCRO

Uno dei segni più affettuosi dello Zodiaco, ama essere altruista…anche sotto le lenzuola! Una cosa assolutamente positiva, ma c’è il rischio che, per pensare troppo all’altro, si finisce per non soddisfare le proprie esigenze. Il consiglio è non esagerare nel voler dimostrare sempre di più al partner…e godersela!

LEONE

Gli amici del Leone amano sentirsi desiderati! E, a letto, lo dimostrano eccome! L’unico problema è che, a volte, tendono a diventare un po’ troppo egoisti. Per evitare questo, se sei a letto con un Leone, cerca sempre di fargli capire il tuo grado di soddisfazione! Servirà ad entrambi!

VERGINE

Il consiglio spassionato per questo segno è: rilassatevi! La maniacalità della Vergine può rischiare di rendere il rapporto come un ‘esame’, durante il quale il partner potrebbe sentirsi in ansia. Vivete la sessualità con più scioltezza e usate la ricerca della perfezione per capire cosa soddisfa a pieno il vostro partner.

BILANCIA

Segno esigente: ama donarsi con tutto se stesso, ma vuole anche ricevere! Se siete accanto ad una persona con questo segno, sappiate che, se ritiene che non vi stiate impegnando molto per lui, troncherà il rapporto.

SCORPIONE

Ammettiamolo, gli Scorpioncini sono dei veri e propri animali da letto! Con loro il sesso è davvero scoppiettante, mai noioso, sempre soddisfacente. L’unico ‘problema’ è tenere sempre vivo il loro interesse: puntate a qualcosa di eccentrico!

SAGITTARIO

Anche con il Sagittario, il sesso va alla grande, soprattutto quando c’è una forte intesa nella coppia. L’unico rischio è che le persone di questo segno diventino ‘eccessive’ nell’esprimere i propri desideri, dato l’atteggiamento selvaggio e combattivo che caratterizza il segno.

CAPRICORNO

Gli amici del Capricorno sono davvero bravi a letto, l’unico problema? La totale assenza di romanticismo! Anche se non tutti lo richiedono, non è un male lasciarsi andare, ogni tanto, ad attimi di tenerezza. Non trovate?

ACQUARIO

È un segno, questo, che non si lascia andare facilmente, se non c’è prima un’affinità mentale. Il segreto per conquistarlo, dunque, è capire fino in fondo cosa desidera. È difficile creare intimità, ma, quando si crea, il risultato è stellare.

PESCI

Segno estremamente sensibile, spesso tende ad essere frenato durante il sesso, pensando di non essere all’altezza della situazione. Il segreto è lasciati andare! Preferibilmente con un partner sensibile allo stesso modo, che sappia comprendere, e neutralizzare, le tue insicurezze.

E voi, di che segno siete? Non vi resta che seguire questi piccoli ma utili consigli per vivere a pieno i vostri momenti ‘bollenti’!