Il famoso sesto senso femminile esiste per davvero? Scopriamo insieme cos’è e quando entra in gioco nella nostra vita di tutti i giorni

Quante volte durante il racconto di un’amica o di un amico abbiamo espresso la nostra opinione esordendo con la frase: “E’ il sesto senso che me lo fa dire”. Beh pare proprio che i molti casi il sesto senso femminile, non sbagli, anzi. Le donne sanno bene che questo piccolo dono risulta essere molto utile per scoprire cosa accade intorno a noi. Soprattutto quando si tratta di amici, amiche e compagni. Già perché tante volte usiamo questo sesto senso proprio per scoprire piccole bugie e dettagli della vita col partner che non ci convincono del tutto. Quante volte ci è capitato di indagare nella vita del partner perché era il nostro intuito a suggerirci che qualcosa non andava e poi si è rivelato effettivamente così? Bene, secondo uno studio i dettagli sul sesto senso femminile sembrano essere molto più importanti di quello che credevamo e molto più affidabili soprattutto. Comunemente il sesto senso viene chiamato intuito, ed è la capacità di riuscire a gestire situazioni pericolose o di comprendere al volo persone ed eventi nuovi

Sesto senso femminile, esiste davvero? Quando entra in gioco

A sostenere l’effettiva esistenza del sesto senso ci sono anche alcune ricerche scientifiche. Tra quelle più note e interessanti ce ne sono due molto valide e particolarmente dettagliate:

Nel 2015 la Scuola Normale Superiore di Parigi, ha sostenuto che il nostro cervello è dotato di un particolare senso che viene attivato solo nei momenti di crisi, e che impiega solo 200 millisecondi per captare una situazione pericolosa. Questo senso sarebbe in grado di fornire subito l’input di reazione. Da questo studio emerge quindi che il sesto senso è un residuo dell’evoluzione. Sarebbe nato quando era necessario capire in tempi primordiali le situazioni di pericolo in maniera immediata. Tutto questo per riuscire a reagire in tempo e mettersi in salvo. Esistono quindi aree del cervello che si attivano in situazioni pericolose.