Soleil Sorge è stata ospite di Barbara D’Urso in Domenica Live oggi 13 settembre: ecco tutta la verità sul flirt con Andrea Iannone.

Oggi, 13 settembre 2020, è cominciata una nuova stagione di Domenica Live. Barbara D’urso al debutto del suo show domenicale ha deciso di accogliere Soleil Sorge nel suo studio. Negli ultimi giorni l’ex volto di Uomini e Donne è stata al centro della cronaca rosa: diverse indiscrezioni la vedevano coinvolta in una relazione con Andrea Iannone. L’influencer ha poi smentito i rumors: in un’intervista al settimanale Chi ha spiegato che tra lei ed il pilota di Moto GP non c’è alcun feeling. Ma come sono nate queste voci sul loro conto? La giovane influencer ha raccontato tutto a Domenica Live: ecco le sue parole.

Domenica Live, Soleil e la verità su Iannone: spuntano retroscena inediti

Soleil Sorge è stata ospite oggi nello studio di Domenica Live: Barbara D’Urso l’ha invitata per parlare dell’ultimo scoop che gira sul web, ovvero del presunto flirt con Andrea Iannone. Qual è la verità? Soleil ha raccontato tutto: “Non c’è stato nulla tra noi. Ci siamo trovati per caso a casa di amici insieme, nei locali eravamo con altre persone. Eravamo stati avvisati che c’erano i paparazzi ma abbiamo deciso di non importarcene. Siamo tornati a Milano insieme sullo stesso volo, mi ha accompagnato a casa, gentilissimo. Non mi sono posta i problemi quando sono usciti i gossip. Lui è l’ex della mia ex cognata, Belen è la sorella di un mio ex fidanzato, con Jeremias ho avuto una storia importante“.

La Sorge ha poi svelato un retroscena inedito: “Andrea mi ha chiamata alle 5 del mattino ma non è il mio tipo. Gli ho detto che non era il caso di vedersi”. Barbara D’Urso le ha poi letto il contenuto della ‘busta choc’: la conduttrice ha letto alla giovane influencer una lettera scritta da un famoso paparazzo. “Soleil prende le distanze da Iannone ma il 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare insieme a lui. Dal 19 al 23 agosto Soleil ha dato indicazioni ad un fotografo per farsi fotografare” sono le parole del paparazzo. L’ex di Uomini e Donne ha risposto di non aver avuto alcun contatto con paparazzi: ha smentito tutto il contenuto della lettera.

Soleil ci ha tenuto a sottolineare che tiene molto alla sua vita privata: “Basta uomini dello spettacolo. Una relazione con qualcuno nel mondo dello spettacolo non è l’ideale per me“.