Alessia Marcuzzi, “È stata una botta”: la confessione a pochi giorni dall’inizio dalla nuova edizione di Temptation Island.

Ieri, 12 settembre 2020, è andata in onda la prima attesissima puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi i super ospiti in studio, da Piero Chiambretti a Lapo Elkann, ma c’è stato anche un collegamento super interessante. Quello con Alessia Marcuzzi, direttamente dall’isola delle tentazioni! Proprio così, la conduttrice si è collegata dalla Sardegna, nel villaggio Es Morus Relais, dove si svolge il docu reality Temptation Island. Partirà mercoledì 16 settembre, ma i colpi di scena sono già iniziati. Come è trapelato da alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, una delle sei coppie in gioco è già scoppiata! E a causa di un tradimento, scoperto proprio a poche ore dall’inizio delle riprese! Un clamoroso imprevisto, che Alessia Marcuzzi ha confermato, rivelando qualche dettaglio in più. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Verissimo.

“Si, è vero, è scoppiata proprio all’inizio, perché la fidanzata ha scoperto un tradimento praticamente appena arrivata. Tosta…Ho fatto avanti e indietro nei villaggi, è stato difficile…”. Con queste parole, Alessia Marcuzzi, in collegamento dalla Sardegna a Verissimo, ha confermato il fatto che una coppia di Temptation Island sia già scoppiata! Come era trapelato nei giorni precedenti, a poche ore dall’entrata nel villaggio, una delle fidanzate ha scoperto un tradimento del suo fidanzato. Alessia Marcuzzi spiega i dettagli in diretta dal famoso ‘pinnettu’ del villaggio delle donne: “È proprio questo il luogo in cui ha visto un video che riguardava il suo fidanzato e ha capito di questo tradimento, che è stato proprio esplicito…È stato un momento molto difficile, per tutti. È stato spiazzante, soprattutto per lei, poverina. Probabilmente se lo immaginava, ma quando l’ha capito…è stata proprio una botta.” Un inizio davvero shock, quello di questa edizione di Temptation Island. Ma in tanti, ora, si chiedono: la coppia è stata sostituita? Non sappiamo nulla di preciso e alla domanda di Silvia Toffanin: “Quindi c’è stato subito un falò?”, la Marcuzzi ha evitato di rispondere, spiegando di non poter rivelare molto!

Bisognerà quindi attendere le puntate per scoprire cosa è successo dopo l’amara scoperta e se ci sarà una nuova coppia in gioco. Appuntamento alle ore 21.30, mercoledì 16 settembre! Alessia vi aspetta con nuovi e scoppiettanti video!