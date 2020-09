Ex tronista di Uomini e Donne pronto a convolare a nozze: ecco la meravigliosa proposta di matrimonio pubblicata sui social

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della televisione italiana. Il dating show va in onda dall’inizio degli anni duemila su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. La trasmissione nel corso degli anni ha cambiato diverse volte il format. Inizialmente c’erano solo tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici; in seguito, al trono classico, è stato aggiunto il trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri. Quest’anno, la De Filippi ha deciso di accorpare i due troni. In studio, dunque, sono presenti sia tronisti e corteggiatori che dame e cavalieri. Le prime anticipazioni, inoltre, parlano anche di un triangolo d’amore molto rischioso tra un tronista, una corteggiatrice e un cavaliere del programma.

Oltre al trono classico e al trono over, c’è stata anche una piccola parantesi dedicata al trono gay.

Uomini e Donne, ex tronista convola a nozze: la proposta di matrimonio

Il trono gay è stata una piccola parentesi della trasmissione di Maria De Filippi. Il primo tronista fu Claudio Sona, che scelse Mario Serpa, ma, secondo alcune indiscrezioni apparse sul web, durante il percorso nel programma della De Filippi frequentava un altro uomo. La storia con Serpa, dunque, durò molto poco. Il secondo tronista, invece, fu Alex Migliorini, che scelse Alessandro D’Amico. Anche in quel caso la loro storia d’amore fu molto breve. Alex, però, ha ritrovato l’amore e presto convolerà a nozze.

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato una foto su Instagram, nella quale il suo fidanzato, in ginocchio, gli chiede di sposarlo. Lui ha postato la foto sui social, scrivendo: “Ho detto sì“. La proposta è avvenuta in un luogo spettacolare, il lago di Braies.