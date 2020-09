Uomini e Donne, Pamela Barretta com’era e com’è oggi

Uomini e Donne, Pamela Barretta ha partecipato al noto programma nell’edizione 2019-2020, ma scopriamo com’era prima di arrivare in tv e com’è oggi.

Pamela Barretta è uno dei volti conosciuti ad Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Pamela ha partecipato al trono over nell’ edizione 2018-2019, dove ha fatto la conoscenza di Stefano Torrese. I due sono usciti insieme dal programma, ma la storia è tutt’altro che andata a gonfie vele. Infatti la coppia insieme a Noel Formica è ritornata negli studi Mediaset nell’edizione 2019-2020 per discutere del triangolo amoroso che si era creato all’esterno. Pamela decide di interrompere pertanto la relazione con Stefano, e rientra da single ad Uomini e Donne dove incrocia lo sguardo di Enzo Capo. I due sembravano essere così presi tanto da uscire insieme dal programma nel dicembre 2020, ad oggi però le cose non sembrano andare come sperato, scopri qui cosa succede tra Pamela ed Enzo. Pamela all’interno del programma si è sempre contraddistinta per la bellezza che la caratterizzava, ha attirato l’attenzione dei tanti cavalieri presenti in studio, oltre che quelli del caro Enzo Capo. Una bellezza però che dura da tempo, infatti anche prima di entrare nel mondo televisivo e di partecipare ad Uomini e Donne, Pamela era già una donna bellissima.

Uomini e Donne, Pamela Barretta una bellezza intramontabile già prima di arrivare ad Uomini e Donne

36 anni, imprenditrice, una bellezza e fascino intramontabili quelli di Pamela, che ancora oggi incanta il pubblico nello studio di Uomini e Donne ed i numerosi followers che seguono le avventure della dama nel suo canale Instagram dove è possibile ritrovare scatti che ritraggono Pamela giovanissima e già bellissima. Uomini e Donne, Pamela Barretta una bellezza intramontabile (Fonte foto: Instagram)

A parte il colore dei capelli, come potete notare dalla foto datata Agosto 2016, Pamela poteva vantare già un fisico definito e scolpito. Ancora oggi la giovane dama ci tiene a tenersi in forma, ed infatti tra una collaborazione e l’altra, sui social non esita dal mettere in mostra le sue forme da pura bellezza mediterranea.