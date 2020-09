La Marchesa d’Aragona, con un messaggio su Instagram, fa sapere di aver perduto qualcuno a lei molto caro: un lutto che le ha spezzato il cuore.

Era il suo fedelissimo amico, la sua inseparabile mascotte, tanto che durante la permanenza nella casa del GF Vip, amava avere sempre al proprio fianco un peluche identico a lui: stiamo parlando di Duca George, il bellissimo maltese bianco della Marchesa d’Aragona. Il cagnolino da tempo non stava bene, come aveva fatto sapere su Instagram la stessa Marchesa: era stato ricoverato in una clinica veterinaria per dei valori alterati di azotemia. Purtroppo Duca George ha lasciato per sempre la sua padrona, è volato in cielo e, naturalmente per la Marchesa d’Aragona questo è stato un colpo durissimo. Proprio sul suo profilo social, attraverso la risposta ad un commento di un utente, la Marchesa ha precisato che il suo caro amico non c’è più dallo scorso 30 agosto.

La Marchesa d’Aragona piange il suo amato Duca George: il doloroso messaggio

Sotto a delle foto pubblicate due giorni fa dalla Marchesa sul suo account Instagram, un utente ha lasciato un commento in cui oltre a complimentarsi con lei per i suoi aforismi e la sua filosofia di vita, si congratulava per la guarigione di Duca George e augurava loro di continuare a vivere una lunga vita piena di amore reciproco. La Marchesa d’Aragona ha però risposto precisando: “Mi dispiace che lei non abbia evidentemente seguito…il mio amatissimo Duca George è volato in cielo il 30 agosto…il mio cuore è spezzato”. Poche brevi parole in cui si percepisce tutto il dolore della donna, che amava il suo cagnolino come un figlio.

Quando un cane viene a mancare è sempre un lutto terribile, perché è a tutti gli effetti un membro della famiglia. Ci dispiace molto per Duca George e per la Marchesa a cui siamo vicini.

