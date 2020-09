Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fino a 3 kg in una settimana grazie all’ortaggio ricco di potassio e liquidi, tutti i benefici

Si sa, dopo un’estate trascorsa in giro per locali, passeggiate, e cibo di strada, ci sentiamo tutti più o meno appesantiti. Per ovviare a questo problema c’è chi si iscrive in palestra, chi decide invece di andare a passeggiare e chi invece di ricorrere alle tante odiate diete. Ma per chi non lo sapesse, adesso non esistono più solamente le rigidissime diete in cui bisognava privarsi di tutti, ma c’è a possibilità di mangiare con gusto, non privarsi di nulla e soprattutto dimagrire, come sperato. In particolare, oggi vorremmo proporvi qualche ricetta da poter seguire per eseguire una dieta a base di zucchine, che vi aiuterebbe a perdere più o meno 3 kg in una settimana. Questo tipo di dieta non è particolarmente drastico e soprattutto non ha costi eccessivi, vista la disponibilità annuale dell’ortaggio.

Zucchine durante la dieta: come riuscire a perdere fino a 3 kg in una settimana

Prima di tutto dovreste sapere alcune caratteristiche fondamentali che rendono le zucchine ideali per la dieta:

Sono ricche di nutrienti

Ricche di calcio

Dispone di molte fibre

Elevate dosi di potassio

Contengono fosforo ideale per le funzioni cerebrali .

. Ricche di magnesio

Ricche di vitamina B9

Possiedono vitamina A, la vitamina C e la vitamina E

Potassio, di zinco, di selenio e di magnesio

Aiutano a prevenire molte malattie renali

Adesso vediamo insieme qualche ricetta veloce e facile per poter cucinare le zucchine durante questo regime dietetico: