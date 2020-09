Alfonso Signorini, un altro gravissimo dramma dopo la leucemia ha caratterizzato la sua vita: la confessione choc rivelata soltanto adesso.

Direttore del settimanale ‘Chi’, Alfonso Signorini è anche considerato un abilissimo e bravissimo conduttore. Il suo curriculum, lo sappiamo, decanta la conduzione di numerosi programma televisivi. Ecco. È proprio durante uno di essi, come ricorderete, il conduttore attuale del Grande Fratello Vip è stato colto da un malore. Correva l’anno 2011 quando, durante la sua trasmissione in seconda serata ‘Kalispera’, il giornalista si rende conto di stare poco bene. Nonostante questo, però, decide ugualmente di portare a terminare il programma. Appena terminata, si reca al San Raffaele di Milano e, dopo tutti gli accertamenti, lo rimando a casa. Quello che è successo da lì a poche ore fa, ha profondamente cambiato la sua vita. ‘Lei ha una leucemia mieloide’, gli ha detto il dottore appena ricevuto il responso delle analisi. Un episodio, da come si può chiaramente comprendere, davvero drammatico. Ma che, purtroppo, non è affatto l’unico e il solo. Come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista a Matrix, c’è anche un altro gravissimo dramma che affligge la saluta del conduttore televisivo. Ecco le sue parole.

Alfonso Signorini, il dramma della malattia e l’altro problema di salute: confessione choc

‘Lei ha una leucemia mieloide, ci vediamo il 27 Dicembre per iniziare le cure’, sono proprio queste le parole che Alfonso Signorini si è sentito dire quando, dopo un malore avvertito durante la conduzione di ‘Kalispera’, ha ricevuto la telefonata del dottore del San Raffaele di Milano. Da quel momento, nonostante attualmente stia bene ed abbia superato alla grande questo momento, la vita del giornalista è letteralmente cambiata. Infatti, in una sua intervista a ‘Matrix’, il buon Signorini ha raccontato di guardare il mondo con occhi differenti. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, il dramma della malattia non è l’unica che ha letteralmente segnato e caratterizzato la vita di Alfonso. Come raccontato dal diretto interessato sempre a ‘Matrix’, il conduttore del Grande Fratello Vip ha svelato di soffrire anche di un altro problema di salute.

‘Non potrei mai vivere senza musica, da piccolo passavo le ore attaccato alla cuffia a sentire Verdi, Puccini’, ha iniziato a dire Alfonso Signorini nel corso della sua intervista a ‘Matrix’. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, come raccontato dal diretto interessato, a furia di ascoltare musica, purtroppo, è diventato sordo. ‘Ora porta l’apparecchio’, ha concluso il conduttore del Grande Fratello Vip. Insomma, una vera e propria confessione choc ed inedita, no?

