Alfonso Signorini, ad inizio della sua carriera, è stata anche un professore: sapete che materie insegnava? Tutti i dettagli.

Mancano pochissime ore e, finalmente, assisteremo alla prima puntata del Grande Fratello Vip. A pochi mesi dalla fine della stagione scorsa, conclusasi con la vittoria di Paola Di Benedetto, Alfonso Signorini ne sarà al timone di un’altra davvero imperdibile. Il cast scelto, lo sappiamo, è davvero da urlo. Così come, tra l’altro, sono anche i due opinionisti scelti. È proprio per questo motivo che il buon Signorini non vede l’ora di dare inizio a questa nuova avventura televisiva. Ecco, ma a proposito di questo: sapete che, ancora prima di diventare direttore del settimanale ‘Chi’ e di diventare un famoso ed abilissimo conduttore televisivo, Alfonso era un professore? Ebbene si: avete letto proprio bene! Ancora prima di intraprendere la carriera giornalistica, al timone di ‘Panorama’ ed, in seguito, del suo famosissimo giornale, e la sua carriera televisiva, l’attuale colonna portante del GF Vip è stato anche un bravissimo insegnante. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma che materie insegnava? Perché, badate bene, si parla di ‘materie’. Quindi, immaginate la sua grandiosità. Ma siete curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme.

Alfonso Signorini, che materie insegnava quando era professore?

La vita di Alfonso Signorini, lo sappiamo, è stata molto intensa. Così come, tra l’altro, lo è stata anche la sua carriera professionale. Come dicevamo precedentemente, infatti, sappiamo benissimo che l’attuale colonna portante del GF Vip è un abilissimo conduttore televisivo, che, tra l’altro, decanta di diversi programmi di successo, e direttore di un famosissimo ed apprezzatissimo settimanale di gossip. Tuttavia, in pochissimi sanno che, ad inizio carriera professionale, il buon Signorini è stato anche un professore. Procediamo, però, con ordine. E, prima di spiegarvi quali sono le materie che insegnava, passeremo in rassegna il suo curriculum scolastico. Infatti, dopo aver terminato i suoi studi liceali al Liceo Classico, Alfonso consegue la Laurea Triennale in Lettere Classiche all’Università Cattolica di Sacro Cuore. Ed, in seguito, quella Magistrale in Filologia Medievale. Insomma, come dicevamo precedentemente, una carriera liceale ed universitaria davvero immensa. La domanda, però, adesso sorge spontanea: dato l’enormità e l’immensità dei suoi titoli di studio, che materie insegnava?

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo il Diploma di Liceo Classico, una Laurea in Lettere Classico e una Laurea Magistrale in Filologia Medievale, Alfonso Signorini, una volta diventato professore, abbia insegnato: Italiano, Latino; Geografia, Storia e Greco presso un istituto milanese. Insomma, un curriculum, diciamoci la verità, davvero da invidiare.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui