Andrea Iannone beccato proprio con lei: è un volto noto della tv

Dopo il presunto flirt con Soleil Stasi, Andrea Iannone è stato beccato proprio in sua compagnia: lei è un volto noto della televisione.

Sembrerebbe che ci si una nuova donna nel cuore di Andrea Iannone. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, sembrerebbe che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez sia stato beccato in compagnia di un’altra giovane fanciulla. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato ‘361Magazine’. Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che il pilota della MotoGp abbia trascorso diverse ore in un hotel milanese con questa ragazza. E che, addirittura, a quanto pare, i due sarebbero stati visti nel mentre si scambiavano dolcissime effusioni. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Sappiamo benissimo che, in questo ultimo periodo, il nome di Iannone è stato avvicinato anche a Solei Stasi, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, nonché fratello minore di Belen. Eppure, sembrerebbe non essere lei la giovane ragazza con cui il pilota è stato beccato. Ecco, ma allora di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa. Vi anticipiamo che anche lei, così come tutte le sue ex, non è affatto un volto nuovo della televisione.

Andrea Iannone beccato proprio con lei: clamorosa indiscrezione

Da quando è terminata la storia d’amore con Giulia De Lellis, il nome di Andrea Iannone, lo sappiamo, è finito più volte al centro del gossip. Si è parlato, infatti, di un probabile flirt con Cristina Buccino, poi smentito dalla diretta interessata, di un incontro con Solei Stasi, ex fidanzata del suo ex cognato, ed, infine, pochissime ore fa, si è parlato anche di un incontro con un altro volto della televisione italiana. Stando a quanto si apprende da ‘361Magazine’, sembrerebbe che il pilota della MotoGp sia stato beccato in compagnia di un’altra bellissima ragazza. Di chi parliamo? Di lei: Martina Hamdy. Da quanto si evince da questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che i due siano stati avvistati in un hotel milanese. E che, in pubblico, si siano scambiati più volte dolci effusioni. A rincarare la dose, però, ci pensa VeryInutilPeople. Stando a quanto riportato, infatti, sembrerebbe che i due siano stati visti insieme a Lugano. E che, addirittura, abbiano trascorso la maggior parte del tempo a baciarsi.

Ovviamente, fino a questo momento, nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito tale voce. Ma se l’indiscrezione dovesse risultare veritiera, vi piacerebbe come nuova coppia? A noi, decisamente si!

Cosa è realmente accaduto con Soleil?

I due, come dicevamo precedentemente, sono stati beccati insieme in Sardegna diverse settimane fa. Eppure, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, sembrerebbe che tra i due non ci sarebbe mai stato nulla.

